Deputados não conseguem votar a tempo, após tensões

A Assembleia Nacional não conseguiu, na noite de terça-feira, 5 de Novembro, concluir a análise do orçamento da Segurança Social dentro do prazo estipulado. O texto será assim transmitido ao Senado na versão inicial do governo, possivelmente enriquecido com alterações escolhidas pelo executivo.

No prazo final, à meia-noite, os debates terminaram enquanto ainda faltavam analisar centenas de alterações sobre a parte das “despesas” do projeto de lei de financiamento da Segurança Social (PLFSS), que representa 600 mil milhões de euros.

Embora os deputados tenham aprovado na segunda-feira, para surpresa de todos, a parte das “receitas” – numa versão fortemente alterada pela esquerda – não houve, portanto, votação final de todo o texto nos vinte dias seguintes ao seu depósito pelo governo, conforme previsto na constituição.

As oposições solicitaram, em vão, o prolongamento das trocas durante a noite, mas, à meia-noite, a ministra responsável pelas relações com o Parlamento, Nathalie Delattre, rejeitou-as. Uma extensão poderia ter “reduzir o tempo de exame que o Senado deve ter”e usurpar o tempo atribuído à Assembleia para o orçamento do Estado, explicou.

Ao final, o Executivo transmitirá sua versão inicial do texto ao Senado, “modificado por um certo número de alterações votadas pela vossa assembleia e que o governo concordará em manter”ela concluiu.

Congelamento de pensões de reforma não examinado

Para grande consternação da oposição, a Assembleia não teve tempo de considerar, antes deste fim prematuro, o congelamento das pensões de reforma durante seis meses, pretendido pelo governo para poupar quatro mil milhões de euros. Esta disposição já tinha sido amplamente rejeitada pela Comissão dos Assuntos Sociais.

“Que pena!” »exclamou Jean-Philippe Tanguy (RN) poucos minutos antes da meia-noite, enquanto se arrastavam os debates sobre o reembolso das curas termais. “Catorze milhões de reformados estão à espera de saber o que a Assembleia Nacional pensa sobre o congelamento das suas pensões, e teremos gasto dez minutos numa alteração falsa”lamentou. “Vocês fizeram de tudo para que não chegássemos ao final do texto”disse ele aos seus colegas da direita e do centro. Foi um “competição de lentidão”comentou também à Agence France-Presse o presidente do grupo socialista, Boris Vallaud.

Antes do “gongo” final à meia-noite, os deputados ainda tiveram tempo de aprovar uma série de alterações sobre as despesas da Segurança Social. Por sugestão dos Socialistas, a Assembleia manteve nomeadamente a taxa de reembolso da Segurança Social para consultas médicas em 70%. O governo queria baixar esta taxa para 60%, mas a esquerda sublinhou que isso seria prejudicial para os pacientes sem seguro de saúde complementar.

A Assembleia aprovou também o reembolso de consultas com determinados psicólogos credenciados, sem prescrição médica prévia, e de exames que permitam a detecção de submissão química.

Também foi votado um sistema proposto pela esquerda para privar os médicos estrangeiros que exercem em França, apesar de serem qualificados fora da União Europeia. Esta votação por braço no ar foi objecto de longas discussões acaloradas, com os responsáveis ​​eleitos apoiando o governo acusando a presidente da sessão, Nadège Abomangoli (LFI) de ter avaliado mal o resultado. O governante eleito rebelde, no entanto, permaneceu firme e recusou uma segunda votação.

Outras disposições, aprovadas mesmo tendo sido propostas pelo governo, têm maior probabilidade de serem mantidas no texto final. É o caso da reforma do calendário de exames preventivos orais e dentários, que passará a ser anual para todas as crianças a partir dos 3 anos, e da generalização da vacinação dos alunos do ensino secundário contra a meningite, em conjugação com a contra o papilomavírus ( HPV).

Com o fim dos trabalhos do PLFSS, a Assembleia poderá retomar na quarta-feira os debates sobre a parte “receitas” do Orçamento do Estado, cuja votação está marcada para terça-feira, 12 de novembro.

