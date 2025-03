Deracre aplica 700 toneladas de asfalto no Ramal do Riozinho do Rola

Gabriel Freire



O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), iniciou nesta quarta-feira, 12, a manutenção do Ramal do Riozinho do Rola, localizado na Transacreana, em Rio Branco.

Serão aplicadas cerca de 700 toneladas de massa asfáltica na estrada, com o apoio de 14 trabalhadores e 8 equipamentos, incluindo caçambas, carregadeiras, rolos compactadores e retroescavadeiras. A operação inclui serviços de tapa-buraco, conservação e limpeza.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que os técnicos estão atuando na recuperação da via, com a retirada e limpeza do pavimento danificado, além da aplicação e compactação da nova massa asfáltica. “Estamos realizando serviços de manutenção, conservação e recuperação com CBUQ [concreto betuminoso usinado a quente]”, afirmou.

As intervenções no ramal fazem parte das ações contínuas do Deracre, que segue executando obras em todo o estado para melhorar a infraestrutura viária e a qualidade de vida dos acreanos.

Visualizações: 2