Desertores russos encontram refúgio na França – DW – 02/11/2024

Zoológico de Karlsruhe no oeste Alemanha deu as boas-vindas às suas últimas adições ao mundo no sábado, na forma de dois filhotes de urso polar.

Foi a primeira gravidez da mãe Nuka e, como as crias nasceram no recinto exterior, as suas hipóteses de sobrevivência são consideradas particularmente baixas.

O que sabemos até agora sobre os nascimentos

O diretor do zoológico, Matthias Reinschmidt, disse que esta foi a primeira vez desde 1991 que um urso polar nasceu em Karlsruhe, deixando claro que a reprodução entre Nuka e o pai urso Kap poderia ser bem-sucedida.

No entanto, disse ele, as chances de sobrevivência dos ursos polares recém-nascidos já são baixas e as circunstâncias do nascimento os tornaram ainda mais magros.

“Os ursos polares jovens têm uma taxa de mortalidade muito elevada, mesmo em condições normais – tanto na natureza como no jardim zoológico. Se um bebé nasce num recinto exterior, a probabilidade de sobrevivência é extremamente baixa”, disse Reinschmidt.

Para preservar a pequena chance restante, Reinschmidt disse que a área foi isolada para visitantes do zoológico e as janelas do recinto foram caiadas para proporcionar privacidade. “Isso significa que Nuka, que está em uma meia caverna aberta na frente, pode cuidar dos dois filhotes o mais silenciosamente possível.”

A natureza suspende a gravidez

Embora o acasalamento dos dois ursos tenha sido observado em meados de abril, Reinschmidt enfatizou que os óvulos fertilizados não se implantam imediatamente nos ursos polares – em vez disso, entram no chamado período de dormência.

A implantação do feto no útero ocorre apenas no final do verão/outono do hemisfério norte, seguida por uma gravidez curta, normalmente de pouco mais de dois meses.

Na natureza selvagem do Ártico, eles cavam suas tocas em montes de neve no final do outono e dormem no inverno, diminuindo a temperatura corporal e as taxas metabólicas.

Normalmente nascem um ou dois animais jovens, que são muito pequenos, comparáveis ​​ao tamanho de uma cobaia.

Como parte do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas (EEP), Nuka foi trazida para Karlsruhe em março do Zoológico Pairi Daiza, na província belga de Hainaut. Ela própria nasceu em novembro de 2016 no Zoológico de Aalborg, na Dinamarca.

Kap nasceu em Moscou em outubro de 2000 e é considerado um dos ursos polares geneticamente mais valiosos do EEP. Ele reproduziu apenas uma vez em Hamburgo.

Os ursos polares, encontrados em diferentes áreas do Ártico, são considerados ameaçados e o EEP tem como objetivo manter uma população de reserva sob cuidados humanos. A população, cujo habitat está cada vez mais ameaçado pela aquecimento globalna natureza é estimado em cerca de 25.000 animais. Em 2022, pelo menos mais 300 viviam em cativeiro, segundo a ONG Born Free, principalmente em jardins zoológicos e parques.