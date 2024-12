Detentas da Unidade Penitenciária Feminina de Rio Branco cuidam de horta em projeto de ressocialização

Miguel França



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nesta segunda-feira, 11, uma cerimônia de entrega de novos equipamentos e veículos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O evento aconteceu na sede da unidade, em Rio Branco.

Entre os itens que foram entregues estão: fardamentos, desfibriladores externos automáticos (DEA), torres de videocirurgia para laparoscopia e quatro ambulâncias de suporte básico de vida, destinadas aos municípios de Manoel Urbano, Plácido de Castro (Distrito de Vila Campinas), Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou a importância do investimento, afirmando: “É com prazer e alegria que estamos dando um novo fardamento para esses heróis da preservação da vida. Também estamos anunciando a chegada de novos desfibriladores externos para atendimentos emergenciais e entregando torres de videocirurgia que serão utilizadas em procedimentos menos invasivos. Tudo isso é fruto de um investimento de quase R$ 3 milhões. Quanto vale uma vida? Não tem preço. No que depender de mim, cada real gasto para equipar as nossas equipes do Samu está sendo muito bem empregado.”

“O Samu encerra o ano com chave de ouro, com a entrega de quatro ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde. O governador Gladson tem se destacado como o gestor que mais entregou ambulâncias para o Samu. Além disso, já temos um projeto em andamento para a aquisição de ambulâncias brancas, que irão reforçar a frota dos hospitais e permitir transferências inter-hospitalares e o atendimento nos municípios. Outro destaque é o investimento em equipamentos essenciais, que reduz o tempo de resposta nos atendimentos e aumenta as chances de vida dos pacientes,” afirmou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

“Todo esse conjunto de ações reflete nosso compromisso com a valorização dos servidores e a melhoria da assistência à saúde. O valor total deste investimento é de cerca de R$ 3 milhões, consolidando mais uma importante conquista para o sistema de saúde do Acre,” concluiu Pedro Pascoal.

O investimento total, de aproximadamente três milhões, foi viabilizado por emendas parlamentares do deputado federal Roberto Duarte e do senador Márcio Bittar, além da doação de ambulâncias pelo Ministério da Saúde (MS).

O governador também agradeceu aos profissionais do Samu, aos parlamentares Márcio Bittar e Roberto Duarte, e ao Ministério da Saúde pela parceria e recursos destinados à saúde pública: “Saúde é vida! E por isso continuaremos lutando por essa causa que significa a melhoria da qualidade de vida de todos os acreanos e acreanas.”

As novas torres de videocirurgia para laparoscopia, adquiridas com recursos do senador Márcio Bittar, totalizam mais de um milhão e prometem revolucionar o atendimento cirúrgico no estado, garantindo procedimentos menos invasivos e maior conforto para os pacientes no pós-operatório.

Além disso, os desfibriladores automáticos e os novos fardamentos, reforçam a capacitação técnica e a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do Samu.

Com a entrega das ambulâncias, o Samu fortalece sua capacidade de atender emergências pré-hospitalares, promovendo um atendimento mais ágil e eficaz. A iniciativa reflete o compromisso do governo Gladson Cameli com a saúde e o bem-estar da população acreana. Com esta ação, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a humanização e qualificação dos serviços de saúde, beneficiando diretamente a população e os profissionais da área.

