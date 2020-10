Detento monitorado é executado com 7 tiros ao ter casa invadida no Bujari

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Rederson de Lima da Silva, de 28 anos, foi executado a tiros na noite dessa quarta-feira, 7, dentro de sua residência, localizada na rua José de Alencar, bairro Manoel Leão, situado no município de Bujari, interior do Acre.

A polícia informou que Rederson estava dormindo quando dois homens não identificados chegaram em uma motocicleta, invadiram a residência e efetuaram sete tiros. Os disparos atingiram a vítima na região da cabeça e pescoço. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, constataram que Rederson já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. Nenhum dos autores do crime foi preso. A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.