VÍDEO: “Quem se lançou candidato a prefeito e diz que está com o meu apoio, está mentindo” diz Bolsonaro

“Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum”, diz Bolsonaro sobre eleições municipais.

Em entrevista e também por mensagem nas redes sociais, presidente afirmou que não se filiará a nenhum partido neste ano de 2020. Bolsonaro foi enfático ao dizer que “quem se lançou até o momento candidato a prefeito e diz que está com o meu apoio está mentindo”.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu que não apoia nenhum candidato a prefeito no primeiro turno das eleições municipais deste ano, em todo Brasil, inclusive no Acre.

Desde 2019, Bolsonaro já havia dito que não apoiaria ninguém ao cargo de prefeito. Em recente mensagem nas redes sociais, o presidente desejou sorte tanto aos eleitores como aos postulantes e acrescentou que não se filiará a nenhum partido neste ano.

“Decidi não participar, no primeiro turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. Tenho muito trabalho na Presidência da República e, tal atividade tomaria todo meu tempo em um momento de pandemia e retomada da nossa economia”, ressaltou.

Confira abaixo o vídeo com trecho da fala do presidente sobre o assunto e, logo depois, a postagem feita em seu Instagram:

Bolsonaro falou sobre o assunto com a atriz Antonia Fontenelle, em entrevista no Palácio do Planalto, e publicada no YouTube.

Além do PSL, o presidente disse que avalia ingressar no PTB, do ex-deputado Roberto Jefferson, ou no Republicanos, partido em que estão filiados seus filhos Flávio, senador fluminense, e Carlos, vereador no Rio de Janeiro.

Na reunião com o PSL, o presidente disse, segundo parlamentares presentes, que só irá retornar à legenda se forem afastados desafetos políticos, como os deputados federais Joice Hasselmann (SP) e Delegado Waldir​ (GO).

No seu Instagram, o Presidente fez postagem confirmando que não apoiará nenhum candidato à prefeito, em todo Brasil.

Apesar das reiteradas falas do Presidente afirmando que “Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum“, o candidato do MDB da capital do Acre, Roberto Duarte, afirmou nas redes sociais que Bolsonaro teria lhe declarado apoio.