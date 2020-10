Bocalom e Marfisa homenageiam vítimas da Covid-19 durante inauguração do Comitê Central

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e a candidata à vice, Marfisa Galvão (PSD), homenagearam os 668 acreanos vítimas da Covid-19 até a quarta-feira, 7, durante a inauguração do Comitê Central da Coligação Produzir para Empregar. O espaço, dedicado à recepção dos apoiadores e vereadores dos dois partidos que compõem a união, fica localizado na Rua São Paulo, no Parque da Maternidade, próximo ao Skate Parque, bairro Bosque.

Durante a inauguração eles também lembraram dos doentes que superaram o novo coronavírus e agradeceram o empenho dos profissionais de saúde na batalha contra a doença. Toda a dinâmica da ação seguiu as normas estabelecidas pelas autoridades da área para garantir a proteção dos apoiadores. Aferição de temperatura, distribuição de álcool gel e orientações de segurança foram as medidas adotadas.

Além dos candidatos, participaram da solenidade o senador Sérgio Petecão (PSD), o deputado estadual José Bestene (Progressistas), representantes da senadora Mailza Gomes (Progressistas), os candidatos à Câmara de Vereadores da capital e diversas lideranças políticas e comunitárias. Bocalom destacou que o comitê será o ponto de referência para os apoiadores manterem contato direto com ele e também colaborarem com sugestões para aprimorar o Plano de Governo.

Na presença dos apoiadores e da comunidade da região, Bocalom disse que tem ao seu lado as pessoas mais preparadas para governar o Município. “Essa é a melhor e mais bonita convenção que já participei nos meus 30 anos de vida pública. Esse comitê representa a força do nosso grupo, com pessoas qualificadas que vão transformar Rio Branco na melhor capital do Brasil”, reforçou o prefeiturável.

Marfisa destacou que a grande quantidade de pessoas presentes no ato demonstra o anseio da população por mudanças reais na forma de administrar a maior cidade do Acre. Para ela, a população enxerga isso na candidatura da Coligação Produzir para Empregar. “Nós estamos vivendo um momento diferente e novo, propício para mudanças. As pessoas nos ajudaram para chegar até aqui e somos muito gratos. Hoje abrimos as portas desse comitê para cuidar das pessoas, assim como faremos por Rio Branco”, finalizou.