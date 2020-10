Bocalom e Marfisa inauguram comitê da coligação ‘Produzir para Empregar’ na quarta

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e a candidata à vice, Marfisa Galvão (PSD), inauguram o comitê de campanha da coligação Produzir para Empregar nesta quarta-feira, 7. O evento iniciará a partir das 18h na Rua São Paulo, no Parque da Maternidade, próximo ao Skate Parque. A organização do local e a dinâmica foram pensadas para respeitar todas as normas de saúde devido à pandemia do novo coronavírus e garantir a proteção dos apoiadores.

A coordenação de campanha também planejou o ato de abertura do espaço na área externa do local manter o distanciamento entre as pessoas. Mesmo com a expectativa de uma grande quantidade de eleitores, as recomendações serão repassadas. Assim, serão adotadas medidas como a utilização de termômetros, álcool em gel, além das diversas orientações para utilizar máscaras.

“Será um grande evento, um momento de confraternização da nossa militância e apoiadores em geral. Claro que não ignoramos toda esta situação que nos afeta e padronizamos o protocolo para respeitar todas as regras impostas pelas autoridades de saúde. Além de abrir o nosso espaço para os eleitores, o evento será mais uma oportunidade de apresentar as propostas que construímos para a nossa Rio Branco, mostrando que podemos fazer mais e melhor”, afirmou o prefeiturável.

Além da participação dos candidatos à Câmara de Vereadores, apoiadores como o senador Sérgio Petecão (PSD) e a sociedade em geral, a inauguração também contará com um bandeiraço nas vias próximas do comitê. De acordo com Marfisa Galvão (PSD), o momento marcará o começo da representação física do projeto. “É um local que possui totalmente nossa identidade e foi pensado para dar conforto e receptividade a todos. Estou muito feliz com mais esta etapa”, disse.

Agenda Bocalom e Marfisa

Quarta feira 07/10/20

Manhã – Reunião com empresários.

Reunião com lideranças do Conj. Manoel Julião.

Tarde 18h: Inauguração do Comitê Central.

Noite Conversa com liderança comunitária.