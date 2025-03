Deveres aduaneiros, Ucrânia, Elon Musk, que deve ser lembrado da intervenção do presidente americano

À primeira vista, esse pode ser qualquer grupo de jovens crianças em idade escolar aprendendo inglês como segunda língua. Eles repetem juntos os nomes dos diferentes objetos cotidianos mostrados em uma tela: “Ball!”; “boneca!”

Mas então o professor acrescenta uma tarefa extra: as crianças devem gritar a palavra “perigo” toda vez que reconhecem uma foto de um brinquedo que foi preso com uma bomba ou uma mina.

É mais do que um jogo: para prejudicar os ucranianos, verificou -se que os soldados russos ocultam munições manipuladas para explodir após a descoberta em uma ampla gama de objetos aleatórios, inclusive em brinquedos infantis.

Esta é apenas uma cena do documentário “Timestamp” (título original: “Strichka Chasu”), que retrata as diferentes maneiras pelas quais as escolas continuaram correndo Ucrânia desde Invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022. Foi o único documentário apresentado no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2025 Concorrência principal.

Um documentário de observação sobre o impacto da guerra

Descrevendo o impacto da guerra sem mostrar uma única imagem do conflito, a diretora Kateryna Gornostai também evita narração, cabeças falantes ou qualquer outra forma de comentário em seu trabalho.

Em vez disso, o documentário oferece um mosaico de cenas de diferentes salas de aula do ensino fundamental e médio em toda a Ucrânia. As legendas na tela identificam sua posição geográfica e sua distância da linha de frente.

As cenas alternam entre as classes mantidas em diferentes tipos de locais, sejam online ou em estações de metrô. A academia de uma escola foi bombardeada, mas o resto do edifício é usado normalmente. Em outros casos, as escolas ainda estão intactas, mas as sirenes de ataques aéreos interrompem regularmente as lições. Quando todos chegaram aos abrigos, os professores continuam com entusiasmo suas aulas.

A pontuação A Cappella do compositor de vanguarda Alexey Shmurak é uma adição poderosa ao documentário Imagem: Oleksandr Roshchyn

Um professor de arte inspira crianças a ver a beleza mesmo nos momentos mais difíceis; A lição do professor de história sobre o autoritarismo destaca os modelos de resistência ucraniana.

E além do currículo regular, essas crianças aprendem RCP, como pilotar um drone e como lidar com armas de fogo. Eles também são ensinados a usar um torniquete corretamente. É explicado que um elemento essencial deste dispositivo ao interromper o fluxo sanguíneo de uma pessoa ferida é o seu registro de data e hora – que marca o momento em que foi aplicado.

Dando ao filme seu título, o termo também é uma referência ao fato de que “registro de data e hora” captura intimamente um momento único na vida desses jovens.

“Pensei: é tão legal que conseguimos documentar essa peça de realidade, que eles terão um filme em que são capturados em um horário específico e tão significativos”, disse Kateryna Gornostai na declaração de seu diretor.

As filmagens começaram em abril de 2023 e terminaram em junho de 2024. O arco narrativo do documentário segue aproximadamente um ano letivo, concluindo com diferentes cerimônias de graduação.

Em uma escola, os adolescentes graduados se apresentam para seus parentes uma rotina de dança que praticam nos últimos meses. Enquanto isso, na cidade de Bakhmut – um dos epicentros da luta desde o início da guerra – os graduados realizam uma celebração on -line para marcar o fim de sua educação.

O orador oficial faz um discurso comovente para a esperança; Mas, além de suas palavras, as lágrimas da menina após a cerimônia amarga-doce acabam expressando mais claramente o pedágio mental de viver em uma zona de guerra.

A destruição direcionada da Rússia das escolas

Houve 12.605 civis mortos durante os três anos da guerra em grande escala da Rússia na Ucrânia, de acordo com um recente Direitos Humanos das Nações Unidas relatório Publicado em 11 de fevereiro.

O mesmo relatório afirma que 343 instalações educacionais foram destruídas desde 24 de fevereiro de 2022, enquanto 1.319 foram danificados.

O produtor executivo do filme, Zoya Lytvyn, que também é o fundador e chefe da OSvitoria, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e reforma da educação na Ucrânia, explicada na Berlinale que aproximadamente um terço das escolas está atualmente em execução fisicamente.

Outro terço está funcionando apenas on -line, pois eles não podem operar, pois não têm abrigos de bombas ou estão muito perto da linha de frente. O último terço das instalações educacionais do país usa uma solução híbrida de aprendizado remoto e pessoal.

Kateryna Gornostai e a editora do filme, Nikon Romanchenko, tiveram seu bebê pouco antes da estréia do filme Imagem: Anna Savchuk/DW

“Timestamp” is a tribute to the resilience of Ukraine’s society and teaching staff, say the filmmakers: “Learning now is so much more than just about knowledge. It’s about preserving childhood, creating safe spaces where kids still can connect with their peers. And I would say the role of the teacher is crucial. If a teacher is courageous, then kids can feel safe and still have hope,” said producer Zoya Lytvyn at the Berlinale press Conferência.

Enquanto isso, a própria cineasta deu à luz dois dias antes da estréia do documentário em Berlim – mais provas de que, apesar dos três anos de guerra e de seu trabalho em campo documentar seu impacto, ela e muitos outros ucranianos ainda têm esperança para o futuro.

Editado por: Stuart Braun