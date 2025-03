Fafá reza e dona Onete posa para selfies na concentração – 05/03/2025 – Mônica Bergamo

Lloyd Green



DOnd Trump está ocupado enquanto o mundo ao seu redor está atolado no caos. Seis semanas em seu segundo mandato, ele reverteu o curso da política dos EUA em relação à Ucrânia, impôs tarifas à China, Canadá e México e delegou a tarefa de cortar o governo para Elon Musk. O mercado de ações swoons.

Recessão e estagflação não são mais hipotéticas. O termo “guerra comercial” preenche as manchetes. O Dow fica centenas de pontos abaixo, onde estava no dia da inauguração. O segundo mandato de Trump já é conseqüente e controverso.

Nas palavras de abertura de seu discurso para uma sessão conjunta do Congressoele proclamou que os Estados Unidos estavam de volta, que a era de ouro do país estava à frente e que o “momento” havia retornado. Ele falou por quase duas horas, o discurso mais longo do Congresso de todos os tempos. Trump estava nu partidário, a recepção na câmara da casa era estridente.

Os republicanos aplaudiram estrondosamente enquanto os democratas proferiam um coro de Catcalls. No início, o presidente Mike Johnson exigiu ordem, e chamado de sargento-at-armas para remover Al Green, um democrata do Texas, do salão. Os democratas saíram em massa. O discurso mostrou a divisão americana.

Durante a noite, Trump fez Joe Biden sua folha e saco de pancadas. Ele rotulou seu antecessor como o pior presidente da história americana, criticando suas políticas como um desastre. Trump também levou o Congresso Democratas Taregar a recusa deles de se levantar ou aplaudir durante seu discurso. Ele continua a ansiar por adulação.

Nessa nota, ele se comparou como o segundo com apenas George Washington, o primeiro presidente. Como sempre, a autodepreciação e a modéstia não estavam em lugar algum.

A política de imigração e questões sociais tomou orgulho de destaque. Aqui, o discurso soou como uma continuação da campanha do outono. Trump apontou para se acalmar na fronteira sul e ler uma lista de mudanças implementadas por seu governo.

Ele se gabou de tornar o inglês o idioma oficial dos EUA, abolindo a DEI dentro e fora do governo e impedindo os atletas trans de competir no esporte feminino. Disse de maneira diferente, seu slogan da campanha: “Kamala é para eles/eles, o presidente Trump é para você”, continua mantendo sua relevância.

Trump continua sendo um guerreiro da cultura, uma abordagem que o levou duas vezes à Casa Branca. Durante a noite, ele voltou à imigração como uma pedra de toque retórica. Ele também atacou gangues de rua, crime urbano e violência nas ruas. Para os democratas recuperarem o pé político competitivo, eles precisarão se reconciliar com a realidade de que a imigração em massa é impopular, que ser difícil com o crime é um vencedor e que a linguagem da “wokeness” não vai além do lounge da faculdade.

As demandas anteriores para definir a polícia provavelmente assombrarão o partido no futuro próximo. O fato de Trump repetir seu apelo a um cartão de ouro de imigração, com a cidadania vendida aos oligarcas russos a US $ 5MA POP, não prejudica a potência da imigração como um problema.

Pelos números, quase metade dos EUA apoia a construção de uma parede ao longo de toda a fronteira EUA-México. Ao mesmo tempo, o apoio à conferência de status legal a imigrantes não documentados ou ilegais trazidos aos EUA à medida que as crianças diminuem.

Como era de se esperar, Trump ignorou a queda do mercado de ações e apontou para um declínio das taxas de juros. Ainda não se sabe se este é um prenúncio de um declínio na inflação, uma economia desacelerando ou ambos. Ele repetiu seu chamado para “Drill, Baby, Drill”. Ele também deu a Elon Musk, seu maior doador de campanha e o chefe de Doge, Star Tratation e um grito.

A política externa ocupava pouco espaço. Trump repetiu sua ameaça para a Dinamarca sobre a Groenlândia. “Acho que vamos entender – de uma maneira ou de outra, vamos conseguir.” Ele novamente fez uma reivindicação nos EUA para o Panamá. A Ucrânia chegou tarde, quase como uma reflexão tardia.

Apesar da turbulência do mercado, “tarifas” permaneceram uma bela palavra no léxico Trumpiano. Na noite de terça-feira, ele anunciou que as tarifas recíprocas impostas pelos EUA entrarão em 2 de abril, a menos de um mês. Muito pode dar errado entre agora e depois.

A possibilidade de evitar uma guerra comercial não parece ter diminuído durante o curso do discurso. Ele disse que as tarifas são sobre a “alma” do país, reconhecendo que podem trazer luxação temporária. Ainda assim, ele não parecia tão incomodado.

O discurso não unirá uma nação, mas reunirá a base republicana.