Trump declara a administração “apenas começando” no endereço para o Congresso | Administração Trump

Donald Trump Na terça -feira, declarou que seu governo estava “apenas começando”, ostentando -se em um discurso estendido ao Congresso e ao público americano sobre os esforços de seu governo para reduzir o tamanho da força de trabalho federal, reorientar a política externa dos EUA e escalar uma guerra comercial arriscada à medida que os democratas protestaram da câmara com cartazes que diziam “mentiras” e “falsas”.

“America está de volta”, declarou Trump, abrindo o seu horário nobre discurso para uma sessão conjunta do Congressoo primeiro de seu segundo termo e o mais longo da história americana. Os republicanos invadiram um canto barulhento de “EUA”.

Durante o endereço do horário nobre, que durou cerca de uma hora e 40 minutos, um trump jocular elogiou seu administração “Ação rápida e implacável” e elogiou o trabalho de seu consultor bilionário, Elon Muskque liderou os esforços de seu governo para diminuir drasticamente o governo federal através de seu chamado “Departamento de Eficiência do Governo”. “Obrigado, Elon”, disse Trump, gesticulando para Musk, que estava sentado na galeria da casa com vista para a câmara onde os democratas acenavam com remos que diziam “Musk roubando”.

Trump aproveitou o momento de destaque para defender a ação de seu governo durante as primeiras semanas de seu retorno ao poder, incluindo, de acordo com sua contagem, quase 100 ordens executivas e mais de 400 ações executivas.

“As pessoas me elegeram para fazer o trabalho, e estou fazendo isso”, disse ele, não mencionando os desafios legais que pararam muitas de suas ações e aprofundam os medos de que sua guerra comercial mergulhasse o país no caos econômico.

Trump também expandiu sua visão de política externa “America First”, apenas alguns dias após uma reunião dramática do Salão Oval com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, saiu de controle como Trump e Trump e JD Vance repreendeu -o por uma falta de respeito percebida. Durante suas observações, Trump recitou de uma carta que Zelenskyy compartilhou no início do dia, indicando que estava pronto para retornar à mesa de negociações para encerrar a guerra de três anos da Rússia. Os EUA receberam simultaneamente “sinais fortes” da Rússia que Moscou está “pronto para a paz”, disse Trump. “Isso não seria lindo?”

Em outros lugares, Trump imaginou os EUA expandindo. Ele declarou que seu governo estava no processo de “recuperar o canal do Panamá” e repetiu sua ameaça de assumir o controle da Groenlândia: “de um jeito ou de outro, vamos conseguir”.

Com um talento performativo, Trump ofereceu uma amostra de iniciativas que ele disse que a equipe de Musk se identificou como um desperdício, entre eles a criação de uma rua de gergelim árabe, “fazendo ratos transgêneros” e promovendo os direitos LGBTQ+ em Lesoto, o país africano que ele disse que “ninguém nunca ouviu falar”.

“Isso é real”, ele exclamou, desenhando risadas de metade da câmara.

No início da noite, como Trump se gabava do tamanho de seu colégio eleitoral e da vitória de voto popular – “um mapa que lê quase completamente vermelho para os republicanos” – democratas brigados e vaiados, provocando orador da Câmara Mike Johnson Para bater em seu martelo e exigir decoro. “Você não tem mandato”, gritou o representante Al Green, democrata do Texas. Quando o congressista, que no mês passado arquivado Artigos de impeachment contra Trump, recusaram -se a estar sentados, o orador ordenou que ele fosse removido da câmara.

O representante Al Green grita quando Trump se dirige ao Congresso. Fotografia: Chip Somodevilla/Getty Images

Trump reivindicou um mandato para “mudança ousada e profunda”, embora seu voto popular de 1,5 ponto fosse o menor margem de vitória para qualquer candidato presidencial bem -sucedido desde Richard Nixon em 1968.

O discurso de Trump ao Congresso veio apenas algumas horas depois de lançar um guerra comercial contra três de seus principais parceiros comerciais que enviaram mercados financeiros em espiral e levantou novas preocupações de inflação. Logo após a meia -noite de terça -feira, os EUA atingiram 25% de tarifas sobre mercadorias do México e Canadá e dobraram para 20% da taxa que ele impôs aos produtos chineses no mês passado. Trump prometeu uma retaliação de tit-for-tat-“Tudo o que eles tarifa Nós, nós os tarifamos ” – e insistimos que as novas taxas aumentassem a economia e criassem empregos, mesmo quando os economistas alertarem as políticas poderiam prejudicar os consumidores e piorar a inflação.

“As tarifas são sobre tornar a América rica novamente e tornar a América ótima novamente”, disse Trump, acrescentando uma advertência: “Haverá um pouco de perturbação, mas estamos bem com isso. Não será muito. ”

Novas tarifas entrariam em vigor em 2 de abril, disse Trump, um dia mais tarde do que preferia garantir que o anúncio não fosse confundido com uma piada de abril. No entanto, ele admitiu que pode haver “um pouco de período de ajuste”.

Ele culpou o preço crescente dos ovos pelas políticas energéticas de seu antecessor enquanto prometeu seu “Emergência Energética NacionalAjudaria a inaugurar uma nova era de perfuração doméstica.

De acordo com a tradição, a chegada de Trump na Câmara foi anunciada pelo sargento em armas. Enquanto caminhava até o estrado, Trump parecia se divertir com os aplausos cacofônicos do Congresso Republicanosque se recusaram a reinar no presidente, mesmo quando ele ameaça sua autoridade como um ramo independente do governo.

Sentados atrás de Trump estavam seu vice-presidente e Johnson.

Os presidentes anteriores usaram o primeiro discurso importante como uma oportunidade de alcançar linhas de partido e oferecer áreas de terreno comum. Trump fez o contrário. Ele provocou seus inimigos políticos, culpando seu antecessor pelo preço dos ovos e alegando que sua vitória inaugurou uma onda de investimentos em tecnologia que não teria acontecido se Kamala Harris tivesse vencido a eleição. A certa altura, ele chamou Joe Biden de “pior presidente da história americana”, aplausos dos republicanos.

“Por que não se juntar a nós na celebração de tantas vitórias incríveis para a América”, Trump repreendeu o rosto de pedra Democratas. Pelo menos um punhado de democratas saiu do discurso mais cedo.

Trump comemorou sua reclamação no sistema de imigração e asilo dos EUA e pediu ao Congresso liderado por republicanos que ofereça financiamento federal adicional para expandir sua repressão fronteiriça e estender seus cortes de impostos no primeiro mandato. Alguns democratas mantiveram sinais que diziam que “Save Medicaid” para destacar os programas de rede de segurança social que poderiam estar em risco sob um plano orçamentário republicano para oferecer à ampla agenda de Trump.

O presidente também passou por muitas de suas ações controversas, desde renomear o Golfo do México até tornar o inglês o idioma oficial do país e proibir mulheres trans dos esportes femininos.

“Nosso país não será mais acordado”, declarou ele.

O discurso foi repleto de falsidades e reivindicações enganosas, incluindo um riff sobre milhões de centenários com idades entre os benefícios da previdência social.

“Temos um país mais saudável do que eu pensava, Bobby”, ele brincou, referindo -se Robert F Kennedy Jrseu secretário de Saúde e Serviços Humanos recentemente instalado, que lidera o movimento “Make America Healthy Again”.

Os 15 convidados que se juntaram a Melania Trump, a primeira -dama, para assistir ao endereço incluíram a viúva e a filha de Corey Comperatore, o tiroteio que foi morto no comício da campanha em Butler, Pensilvânia, onde Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato, assim como Marc Fogelo professor americano que Trump ajudou a se libertar de uma prisão russa no mês passado. Outros convidados pretendiam destacar as políticas das administrações, incluindo familiares de americanos mortos por homens nos EUA sem status legal e defensores dos anti-trans.

Houve momentos comoventes. Trump parou suas observações para assinar uma ordem executiva renomeando um refúgio de vida selvagem perto de Houston para um animal que gosta de animais Menina de 12 anos que os promotores dizem que foi morto por dois homens venezuelanos no país ilegalmente. Sua mãe beliscou de lágrimas enquanto observava da galeria.

O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, incentivou seus membros a participar do discurso para demonstrar uma “presença democrática forte, determinada e digna na câmara”. Muitos compareceram, trazendo demitiu trabalhadores federais e os americanos que dependem de programas de rede de segurança social ameaçados pela proposta de orçamento dos republicanos.

Mas vários democratas escolheram pular o evento, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez que, em vez disso, compartilhou suas reações vivas ao discurso na plataforma de mídia social Bluesky. Antes do discurso, vários democratas do Congresso e funcionários eleitos se juntaram a um pré-buttal virtual, “chamando BS”, para criticar as ações do governo Trump até agora.

“Não preciso legitimar suas mentiras por estar na sala”, disse o senador Chris Murphy, de Connecticut, na transmissão ao vivo, acrescentando que os democratas precisam deixar claro que o presidente está “mentindo de forma transparente e descarada para o povo americano”.

Os legisladores democratas protestam enquanto Trump fala durante um discurso a uma sessão conjunta do Congresso. Fotografia: Jim Watson/AFP/Getty Images

O senador Ed Markey, de Massachusetts, disse que planeja assistir ao discurso de Trump como uma maneira de mostrar solidariedade aos americanos que estão “rejeitando a visita odiosa de Donald Trump por nosso país”.

Após o discurso de Trump, a recém -eleita senadora democrata Elissa Slotkin do Battleground Michigan entregou a refutação formal de seu partido.

“Jámos períodos de instabilidade política antes”, disse ela. “E, finalmente, optamos por continuar mudando este país para melhor.”