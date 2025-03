O policial “tinha a intenção de matar” o adolescente, estima a promotoria, que exige seu encaminhamento para os Assizes por “assassinato”

Banner “Justiça para Nahel”, durante uma marcha de comemoração para o adolescente motorista morto por um policial, no distrito de Pablo Picasso em Nantere, em 29 de junho de 2023. Bertrand Guay / AFP

A promotoria de Nanterre solicitou a indicação do policial Florian M. ao Tribunal de Assize de Hauts-De-Seine para que ele tenha sido julgado por “assassinato”, aprendemos na terça-feira 4 de março. Em 27 de junho de 2023, após uma recusa em cumprir e perseguir as ruas de nantere entre dois agentes de motocicletas e um carro esportivo ocupado por três menores, Florian M. alcançou fatalmente o motorista, nahel, 17, com um bala no tórax, atraído pelo campo de pára -chão do veículo na época em que foi bloqueado pelo trânsito. Filmado por um transeunte, os fatos desencadearam várias noites de tumultos no país. O segundo policial havia sido colocado sob o status de testemunha assistida pelo chefe de “cumplicidade do assassinato”; A promotoria solicitou uma demissão a seu favor.

Florian M., 40, que passou cinco meses em detenção pré -condicional, desafia que ele queria matar o jovem. Em frente aos juízes investigadores, ele garantiu que havia decidido desenhar “Para impedir o vazamento do veículo” por segmentação “O mais baixo possível para atingir uma parte não -vital”. O carro, reiniciando, teria mudado o posicionamento de sua arma contra o para -brisa e, portanto, a trajetória do tiroteio. Explicação “Credível”estima a acusação, que cita a experiência em acidentes e balísticas, segundo a qual o cenário em movimento do veículo foi capaz de “To provocar” e “Tiro turco”.

