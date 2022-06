Devido aumento de casos, governo anuncia comitê para acompanhar surto de doenças respiratórias em crianças no AC

O governo do Acre informou, nesse domingo (12), a criação de um comitê emergencial para acompanhar o surto de síndromes respiratórias que afetam as crianças. Apenas neste ano, foram registrados 9 óbitos de crianças de 2 meses a 4 anos.

Apesar de anunciar a criação do comitê, o governo informou à Rede Amazônica Acre que só vai se manifestar assim que sair o decreto, que deve ser publicado até esta terça-feira (14), com informações detalhadas sobre a composição do comitê, atuação, entre outros.

O governo informou que uma reunião ocorre, nesta segunda-feira (13), para a formulação do comitê. A elaboração do documento está sendo feito pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (PGE).

Agravamento dos casos

O estado do Acre vem enfrentando o aumento das internações de crianças com síndrome respiratórias graves e até mortes pela doença. A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) confirmou, na última quarta (8), a morte de nove crianças em menos de dois meses de síndrome respiratórias e uma fila de espera por leitos.

Pais das crianças que morreram com a doença acusam o estado de negligência e denunciam falta de estrutura e medicamentos nos hospitais que atendem crianças. Por isso, na última sexta (10), o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) fez uma fiscalização no PS da capital.