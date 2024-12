Devolvendo a vida ao deserto do Mar de Aral, na Ásia Central – DW – 10/12/2024

Quando Maria Zadneprovskaia viu o Mar de Aral pela primeira vez em 2021, foi tomada por uma tristeza profunda e crua. “Parecia uma verdadeira catástrofe”, diz o especialista ambiental, caminhando pelo fundo do mar seco, com conchas sendo esmagadas sob os pés. A água aqui já teve 17 metros de profundidade e estava cheia de grandes, carpa eurasiana bigoduda.

Uma vez o quarto maior lago do mundo, grande parte do salgado Aral desapareceu em grande parte no final da década de 1970, quando os rios que o alimentavam foram desviados para irrigação na era soviética para regar campos de algodão e arroz.

Em 2010, a área de superfície tinha encolhido em mais de 50.000 quilômetros quadrados (19.000 milhas quadradas).

O impacto no meio ambiente foi devastador. O aumento dramático dos níveis de salinidade levou ao desaparecimento de muitos dos mais de 30 espécies de peixes capturados para fins comerciais.

Inicialmente triste e angustiado pela tragédia de Aral, Zadneprovskaya passou a amar a paisagem árida Imagem: Ekaterina Venkina/DW

Agora marcada por vegetação esparsa, violentas tempestades de areia, temperaturas de verão de até 42,7 graus Celsius (109 Fahrenheit) e uma paisagem marcada por manchas brancas de sal, a área ficou conhecida como Aralkum. Istoé um dos os desertos mais jovens do mundo, já cobrindo uma área de 62 mil quilômetros quadrados. E ainda está crescendo.

Em seu papel como vice-gerente de o Projeto de Restauração Ambiental do Mar de Aral em Centrada asiática Cazaquistão, Zadneprovskaiapassou os últimos três anos trabalhando para trazer a vida de volta ao fundo do mar.

Inicialmenteo cenário parecia esmagador e quase a fez querer desistir, diz ela. Mas então uma sementinha de algo maior, um desejo de impulsionar a mudança, começou a criar raízes.

Segurando o deserto

Zadneprovskaya e a sua equipa têm plantado árvores saxaul negras num terreno de 500 hectares (1.235 acres) na região do Mar de Aral do Norte para ajudar a conter o deserto e tornar a área mais resiliente aos impactos das alterações climáticas.

Os arbustos Saxaul podem estabilizar a areia, ajudando a prevenir a degradação do solo e reduzir impactos na saúde de inalar potencialmente poeira poluída.

“Esses arbustos são únicos. Suas raízes podem suportar até 8.819 libras (4.000 quilogramasaríetes) de areia”, diz Zadneprovskaya, enquanto passa as mãos pelas escamas espinhosas da planta.

Um afloramento na Baía de Butakov, na parte norte do Pequeno Mar de Aral. O Mar de Aral já foi conhecido como o ‘Mar das Ilhas’ Imagem: Ekaterina Venkina/DW

O arbusto é nativo de Ásia Central e é uma psamófita, o que significa que prospera em solos arenosos onde outras plantas não pode sobreviver. Sua vegetação é como pelos verdes de camelo, áspera e rebelde, espalhando-se em todas as direções.

O Projeto Oásis, como é chamado, está em uma área remota. TA única maneira de fazer uma ligação do acampamento é se alguém aparecer com um kit de satélite Starlink – para raro mas uma ocorrência bem-vinda para a equipe.

E eles estão constantemente lutando contra a areia.

De uma comunidade próspera para uma vila fantasma

“Quando uma tempestade de areia chega, tudo é nebuloso e opaco”, diz Zauresh Alimbetova, o chefe da associação pública Aral Oasis. “Partículas de areia são como névoa, completamente impenetráveis. Mas onde há árvores saxaul, há melhor visibilidade.”

OOs arbustos bloqueiam o caminho da areia flutuante.

Alimbetova58 anos, é de Aralsk, uma pequena cidade cerca de 74 milhas do acampamento base. Ela viu o Aral pela primeira vez quando tinha quatro anos. Ele caiu logo atrás do hospital distrital. Alimbetova seria costuma correr até a praia para nadar e tomar um sorvete com os irmãos.

“Havia um Clube do Farol e um Clube dos Peixarias.O jornal local chamava-se Wave. As crianças iam para o Berçário das Gaivotas”, diz ela. Uma fábrica local fornecia grandes quantidades de peixe para outras repúblicas soviéticas. .

O mar era a ligação entre Aralsk e Moynaq, onde hoje são o Cazaquistão e o Uzbequistão. Os navios transportavam algodão, peixe e farinha Imagem: Ekaterina Venkina/DW

Como a maioria das comunidades da região, A economia de Aralsk dependia da água. Então, por volta de 1975, começaram a se espalhar rumores de que o Aral estava recuando.

“Minha mãe, que era professora, leu em uma revista científica que se o mar desaparecesse, não haveria nada além de areia e só areia. Era uma perspectiva assustadora.”

Mas foi isso que aconteceu. O fluxo para o Aral caiu de 43,3 quilômetros cúbicos (10,4 milhas cúbicas) na década de 1960 para 16,7 quilômetros cúbicos na década de 1980, deixando Aralsk alto e seco. Um local estaleiro de reparação naval foi transformado em uma planta paraR consertando ferrovia carse uma fábrica de peixes que empregava cerca de 3.000 pessoas fechadaseREd.

A aldeia fantasma de Akespe, a cerca de 88 quilómetros de Aralsk, é um exemplo notável de uma aldeia piscatória engolida pela areia. Cerca de 20 casas estão abandonadas, espalhadas pelas duas estradas principais. As dunas chegaram até as janelas. Alguns deles têm buracos. Outros estão cobertos com jornais velhos amassados.

Quase todos os residentes, excepto um ou dois, mudaram-se para New Akespe, uma aldeia construída a menos de dois quilómetros de distância.

Dunas rastejantes expulsaram os moradores de Akespe de suas casas Imagem: Ekaterina Venkina/DW

Torcendo pela causa

A cidade Aralsk, pelo contrário, sobreviveu à queda livre económica e social do período pós-soviético. Em 2022, tinha uma população estável de cerca de 36.793. A barragem Kok-Aral, financiada pelo Banco Mundial, elevou o nível da água no Mar de Aral do Norte para 42 metros, e partes de a beira-mar fez um retorno.

Mas existem áreas do Grande Mar de Aral, no sul do Cazaquistão e no vizinho Uzbequistão, onde a água nunca retornará. Nestes locais, existe uma necessidade premente de criar novos ecossistemas – tal como no projeto Oasis.

Lá, longas fileiras de arbustos saxaul se estendem até o horizonte em um canteiro plantado em 2022. Na vastidão desolada do deserto, os arbustos frutíferos parecem nuvens fofas rosa e amarelas flutuando acima do solo.

As frutas aladas de Saxaul parecem guirlandas de flores rosa Imagem: Ekaterina Venkina/DW

É difícil mantê-los vivos neste ambiente hostil. As taxas de sobrevivência podem variar de 0 a 90%, dependendo das condições do solo, da qualidade do estoque do viveiro e da proteção das raízes.

Se o solo arenoso é muito salino, pode queimar as raízes. Para proteger esse lote de arbustos, os trabalhadores prenderam areia e neve nos sulcos que mais tarde receberiam as mudas. Tsua criaçãoa almofada de solo menos salgado ao redor das raízes.

“As mudas foram plantadas em março enquanto ainda estavam hibernando”, diz o vice-gerente Zadneprovskaya.

Mudando os padrões

Ccom câncer, doenças renais e mortalidade infantil entre a região piores problemas de saúde, a criação de “cinturões verdes” é uma forma eficaz de combater a deriva do sal e das poeiras contaminadas e de melhorar a saúde pública.

Mas saxaul sozinho não fará o trabalho. É essencial integrar as práticas de plantação no planeamento paisagístico. “Temos que decidir o que fazer com a terra onde os arbustos estão plantados”, diz Talgat Kertéshev da Universidade Nacional de Pesquisa Agrária do Cazaquistão.

Se o objectivo é criar pastagens, o foco deve ser nas culturas forrageiras. E embora o saxaul possa ser usado para pastagem, não é o principal componente da dieta de uma vaca leiteira.

Uma das abordagens poderia ser buscar o ‘plantio misto’. Isto envolve a introdução de várias espécies de árvores, arbustos e ervas para crescerem juntas de uma forma mutuamente benéfica. Alguns deles podem então ser vendidos como remédios de ervas. Outros tornarão o solo menos salgado. “Isso é essencial para o uso sustentável dos ecossistemas”, diz KErteshev.

Outro desafio é envolver as comunidades locais na processo de plantio. De acordo com Zadneprovskaya, oito das 12 pessoas envolvidas no projeto Oasis são locais. Mas é apenas uma gota no oceano para toda a área do Mar de Aral. DFazer isso em maior escala poderia ajudar a impulsionar a mudança.

Aigul Solovyova, presidente da Associação de Órgãos Ambientaiszações do Cazaquistão, vem realizando pesquisas há anos.

“Em 2023, 7% das pessoas na região de Almaty, no sudeste do Cazaquistão, estavam conscientes das alterações climáticas. Este ano, o número subiu para 30%”, afirma ela. A sensibilização para as questões ambientais, como a plantação de saxaul, é um processo gradual que requer intervenções específicas e apelos regulares à acção.

Um esquilo terrestre amarelo fica de guarda perto de uma árvore saxaul Imagem: Ekaterina Venkina/DW

Ainda, apesar dos desafios, as coisas estão melhorando para o pequeno trecho de arbustos saxaul no posto avançado do Oasis. Alguns já estão dando frutos. Libélulas zumbem, enquanto esquilos amarelos passam correndo.

Caqui ficava o Mar de Aral, um novo ecossistema – frágil mas ousado – euestá gradualmente criando raízes.

