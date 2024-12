Na Alemanha, prisão de três supostos jihadistas por um ataque planejado

Três jovens supostos jihadistas suspeitos de preparar um ataque foram presos no domingo, 8 de dezembro, no sudoeste da Alemanha, anunciaram nesta terça-feira o Ministério Público Federal e a polícia. Entre eles, dois irmãos teuto-libaneses, de 15 e 20 anos, são suspeitos de terem “preparou concretamente um ataque” motivado por um “profunda simpatia pelo grupo terrorista Estado Islâmico” (EI), afirmam estas fontes num comunicado de imprensa.

Para tal, os dois irmãos obtiveram uma espingarda de assalto, encontrada com as munições na casa do terceiro suspeito, um turco-alemão de 22 anos, detalham as autoridades alemãs. Os três foram presos em casa durante uma operação “envolvendo forças especiais” : os dois irmãos em Mannheim e o terceiro homem ao norte de Frankfurt, na região de Hesse.

Além da arma de fogo, durante as buscas foram apreendidos uma balaclava, um colete à prova de balas, facas e telefones. Os três suspeitos foram apresentados na tarde de segunda-feira a um juiz de instrução do tribunal de Karlsruhe, que ordenou a sua prisão preventiva.

Desde o ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, as autoridades alemãs aumentaram a sua vigilância face à ameaça islâmica e ao ressurgimento do anti-semitismo, como muitos países ao redor do mundo.

Medo de um ressurgimento de ataques

A Alemanha também está preocupada, tal como outros países europeus, com uma possível actividade renovada do ISIS, que poderia tirar partido do potencial caos na Síria após O tiro de Bashar Al-Assad. Vários ataques de motivação islâmica ou ataques planeados, envolvendo cidadãos estrangeiros, chocaram o país nos últimos meses.

No final de agosto, um ataque com faca cometido por um sírio e reivindicado pelo ISIS deixou três mortos e vários feridos durante uma festa em Solingen, no oeste do país. Em Maio, outro ataque com faca, atribuído a um afegão durante uma manifestação anti-Islão em Mannheim, deixou um morto, um agente da polícia que interveio.

Em Setembro, um homem sírio de 27 anos suspeito de ligações ao Islão radical foi preso por planear um ataque de facão contra soldados alemães numa cidade da Baviera. No final de Outubro, as autoridades alemãs anunciaram que tinham frustrado um ataque planeado à embaixada israelita em Berlim; o suspeito, um líbio suspeito de ligações com o ISIS, foi preso.