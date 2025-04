Concurso para a PMDF está aberto; salários até R$ 17 mil

Se você tem perfil militar, a oportunidade é agora. O concurso para a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) está com inscrições abertas até 23 de abril, os salários podem passar de R$ 17 mil.

O cargo é para segundo tenente. São 49 vagas imediatas e outras 98 para cadastro reserva, com salário inicial de R$ 8.007,76 até R$ 17.034,85.

Os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 163 até o dia 23 de abril.

Exigências para o candidato

Há alguns requisitos para os interessados, como ser graduado em algum curso superior, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30.

Os homens devem ter altura de, no mínimo, 1,65 metro, e as mulheres, 1,60 metro.

Ambos devem estar quites com as obrigações eleitorais, ter nacionalidade brasileira, e entre outros requisitos que podem ser conferidos no edital. Aqui neste link é possível ter acesso ao edital e o caminho para fazer as inscrições.

Avaliações do concurso

As avaliações do concurso incluem duas provas objetivas e uma discursiva.

Também terá um teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, e sindicância de vida pregressa e investigação social.

Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior nota nas duas provas objetivas, maior nota na prova discursiva, e o candidato de maior idade.

Curso de formação

Uma vez aprovado, o candidato classificado dentro do número de vagas, convocado para a inclusão na Polícia Militar do Distrito Federal e matriculado no Curso de Formação de Oficiais ingressará na PMDF.

O candidato entra na graduação de Aluno-Oficial PM (Cadete-PM), do Quadro de Praças Especiais, durante os três anos do Curso de Formação de Oficiais.

Após esse período, em caso de aprovação no curso, será declarado Aspirante-a-Oficial, condição em que permanecerá durante o estágio probatório.

Depois do período de estágio probatório, caso tenha parecer favorável, será promovido ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

O concurso é para segundo-tenente com 49 vagas imediatas e 98 de reserva.







