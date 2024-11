Dezenas de macacos fugitivos da Carolina do Sul ainda estão soltos – DW – 10/11/2024

Philippa Perry



A questão Cresci em uma família que me apoiava e era bem-intencionada, mas carente de qualquer afeto ou carinho. Sei que meus pais me amam à sua maneira e que são engraçados e gentis sob a frieza.

Posso demonstrar amor e carinho pela minha própria filha, mas sei que herdei suas características de outras maneiras. EU tenho apenas um punhado de pessoas de quem sou próximo. Sei que meu senso de humor e perspectiva podem parecer frios e sarcásticos. Acho difícil conversar sobre amenidades.

Minha incapacidade de me sentir à vontade com as pessoas está realmente afetando minha vida – e a de minha filha. Observo os outros pais nos portões da escola se abraçando, conversando, marcando encontros e fico perplexo ao ver como chegaram tão rapidamente a esse estágio de amizade. Sou quase sempre ignorado e quando tento para conversar, sou mantido nas periferias da conversa.

Sinto-me estranho e tímido, como se houvesse algo desanimador em mim. Eu sempre uso maquiagem por causa de inseguranças sobre minha aparência e estou convencida de que isso também é desanimador para outras mães. A escola da minha filha já levantou preocupações sobre ela socialmente e como ela luta para fazer amigos além de um pequeno grupo. Estou preocupado por não estar demonstrando essas habilidades a ela o suficiente. Como posso ser uma pessoa mais calorosa, mais à vontade e acessível?

A resposta de Filipa Parece que você viveu uma vida imersa em uma espécie de afeto silencioso e retido e, embora tenha consciência do amor que existia em sua casa, parece que sua expressão estava limitada e silenciada por uma hesitação emocional, que encontrou seu caminho em sua própria vida, apesar de suas melhores intenções.

O fato de você poder demonstrar amor e carinho para sua filha já é algo lindo. É uma prova de sua consciência, de sua capacidade de quebrar ciclos e de seu desejo de dar a ela o que você talvez desejasse. Mas também parece que você herdou alguma armadura emocional, uma espécie de barreira autoprotetora que dificulta a conexão com outras pessoas, especialmente naqueles momentos de interação humana casual que parecem tão fáceis para alguns.

Entendo o que você está dizendo sobre ficar nos portões da escola, observando os outros pais se envolverem tão facilmente no tipo de conversa fiada e camaradagem que lhe escapa. É fácil sentir, nesses momentos, que algo em você está desligadoque você está do lado de fora olhando para dentro. Mas o que você descreve, esse sentimento de constrangimento, de ser lento em ser afetuoso com as pessoas, muito frio, muito fechado, é profundamente humano. Muitos de nós estamos convencidos de que nossas inseguranças estão de alguma forma gritando para o mundo, porque comparamos o que sentimos por dentro com o que as outras pessoas nos parecem por fora. Mas, na realidade, você não será o único a se sentir estranho. Duvido que você seja frio ou inacessível. Acredito que você é alguém que aprendeu a se proteger. Talvez haja uma parte de você que acredita que, se derrubar essas defesas, você se exporá ao julgamento, à vulnerabilidade ou à rejeição. Mas o caminho a seguir, eu acho, é permitir-se inclinar-se para essas vulnerabilidades e abraçar exatamente aquilo que parece desconfortável.

Comece pequeno. Não pense demais nas interações nos portões da escola. Não se concentre no que você sente que falta ou em como você se sente; em vez disso, concentre-se na outra pessoa. Ouça-os. Pergunte a eles como eles estão. A intenção por trás da conversa fiada é mais importante do que as próprias palavras. E se sua maquiagem parece uma armadura, considere que talvez não seja seu rosto que seja desanimador, mas a autoconsciência que está escondida por baixo dele. Quando você se interessa pelo outro, em vez de se preocupar com sua aparência, a autoconsciência diminui. As pessoas são atraídas pela abertura, pelo calor e acredito que você possui essas coisas.

As lutas de sua filha podem refletir algumas das suas, mas isso não significa que você esteja falhando com ela. Você está ciente disso e essa consciência é mais poderosa do que você imagina. Ela está aprendendo com você, mas também é ela mesma, navegando em seu próprio terreno emocional. O que mais importa é que ela se sinta amada por você e que o amor encontre o seu caminho através das menores frestas, apesar de quaisquer restrições emocionais que você possa sentir.

As paredes que você herdou não definem você, nem precisam durar para sempre. Mesmo que você nunca abrace estranhos nos portões da escola, isso não significa que você não seja capaz de uma conexão profunda. Você já está, do seu jeito, no seu tempo.

Seja paciente consigo mesmo. O mundo já tem pessoas barulhentas e rápidas o suficiente para abraçar. O que mais precisa é de alguém como você, alguém atencioso, que reserve um tempo para realmente ver as pessoas, que ame, mesmo que o faça discretamente.

Leitura recomendada Ousando muito: como a coragem de ser vulnerável transforma a maneira como vivemos, amamos, criamos e lideramos por Brené Brown.

