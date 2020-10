Dia de Finados: com pandemia, gestão de cemitérios de Rio Branco recomenda visitas antecipadas

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a administração dos cemitérios de Rio Branco recomenda que, no próximo Dia de Finados, as famílias prestem homenagens aos parentes mortos ao longo da semana que antecede ou sucede a celebração, que é na segunda-feira (2). O objetivo é respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações.

A data costuma reunir milhares de pessoas. No ano passado, foram cerca de 15 mil visitantes nos quatro cemitérios da capital. O coordenador geral dos cemitérios de Rio Branco, Dunga Meireles, disse que os locais estarão abertos à visitação, no entanto, serão adotadas medidas de segurança para impedir aglomerações.

“Estamos pedindo para a população fazer a visita aos seus entes queridos antes ou depois do dia 2 de novembro, porque não vamos ter toda aquela equipe de apoio como costumamos ter. Contamos com a sensibilização das pessoas para evitarmos aglomerações e, assim, garantirmos a segurança com relação à contaminação pelo coronavírus”, disse Meireles.

Mesmo com a recomendação para que as pessoas prestem homenagens em dias alternados ao longo da semana, a prefeitura adotou as seguintes medidas:

Uso de máscara obrigatório em toda a área do cemitério, e ela deve cobrir o nariz e a boca

Não vai ocorrer a tradicional missa nos cemitérios

Será permitida a presença de vendedores ambulantes na parte externa dos cemitérios e vai ter fiscalização

Não vão ser fechadas as vias de acesso aos principais cemitérios

No dia 2 de novembro, os portões vão ser abertos às 7 horas e fechados às 17 horas. Ainda segundo a coordenação, a limpeza e manutenção dos cemitérios começou a ser feita na última sexta-feira (23) para receber as visitas da população.

Coronavírus no Acre

O Acre registra 30.304 casos de Covid-19, segundo dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). O número de vítimas fatais chegou a 686.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 3.455,8 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 78,6 para o mesmo grupo. Já a letalidade está em 2,3%.

O boletim destaca ainda que 20 exames estão em análise aguardando resultado nos laboratórios de Rio Branco. Ao todo, 27.861 pessoas já receberam alta médica da doença.