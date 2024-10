Disputa surge sobre plano de cobrar € 5 para entrar em Notre Dame atingida pelo fogo | Notre Dame

Presuntos Florus Solatium pendurados na catedral de Saint-Flour (Cantal), junho de 2022. HERVÉ CHELLÉ / LA MONTAGNE / MAXPPP

Um arquivo estranho apareceu na mesa de Rachida Dati nos últimos dias. O Ministro da Cultura terá de se pronunciar sobre a questão bastante barroca dos presuntos Florus Solatium que estão pendurados há dois anos numa torre da catedral de Saint-Flour (Cantal). Como revela o diário regional A montanhaum representante regional dos arquitectos de edifícios em França solicitou recentemente a sua retirada, alertando sobre vários assuntos: segundo ele, a gordura do presunto deterioraria o edifício e colocaria problemas de segurança em caso de incêndio.

A génese desta estranha história remonta a 2022 e é uma iniciativa do Padre Philippe Boyer, reitor do edifício durante doze anos, hoje pároco da localidade de Aurillac. Ele deve reformar o órgão da catedral, que está em mau estado. Custo da obra: várias dezenas de milhares de euros. Mas o município, dono do órgão, não tem dinheiro; o Estado, dono do edifício, nenhum dos dois, e a diocese, menos ainda. O Padre Boyer, que já tinha instalado colmeias no telhado da catedral para produzir mel, recorreu então a uma cooperativa agrícola local, a Altitude.

Após uma cerimónia de bênção, cerca de cinquenta presuntos embrulhados são pendurados nas vigas de um sótão da torre norte da catedral, sob a protecção de Santo António, padroeiro dos charcuteiros. “O local era ideal para secar, a quase 1.000 metros acima do nível do mar, na catedral mais alta da Europa, apanhada entre os ventos do Planèze e os do Margeride”detalhes para O mundo Didier Boussaroque, presidente da cooperativa. Perfeito para fazer um “produto premium” (vendidos por cerca de 150 euros cada) enfrentando “artilharia industrial pesada”acrescenta. Os lucros serão destinados às obras da catedral.

“Promoção de um setor local”

Por trás da operação financeira está também a imagem de uma Igreja “perto de áreas rurais”trabalhando no “desenvolvimento de uma subsidiária local”defende o padre Boyer. Tudo com o evidente apoio do bispo da diocese, Didier Noblot, responsável pela missão rural na Conferência dos Bispos da França. “Encontramos os fundamentos das grandes abadias que sempre trabalharam com o mundo agrícola”analisa o abade.

É por isso que esta disputa assume a aparência de uma batalha entre o mundo rural e uma administração parisiense intrometida. “Estamos num país extremamente administrado, com um lado que às vezes é um pouco invasivo. Com um pouco de boa vontade de todos, poderíamos ter encontrado uma solução duradoura, segura e que não prejudicasse a boa vontade”.lamenta Philippe Delort, prefeito (sem rótulo) da cidade. “O Ministro da Cultura solicitou ao prefeito de Cantal que fizesse uma reflexão para examinar as modalidades que permitiriam, com toda a segurança, e respeitando a conservação do património, continuar esta experiência”informa o Mundo o ministério.

