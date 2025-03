Do arquivo: o fim do atlântico: Trump matou a ideologia que venceu a Guerra Fria? – Podcast | Política externa dos EUA

Irã, Rússia e China iniciaram exercícios navais conjuntos no Golfo de Omã, marcando o quinto ano em que os três países têm conduziu exercícios militares junto.

A CGTN News, da China, disse que os exercícios da correia de segurança marinha 2025 começaram perto do porto iraniano de Chabahar na terça -feira e visavam fortalecer a “cooperação entre as forças navais dos países participantes”.

Os exercícios navais envolverão “alvos marítimos impressionantes, controle de danos e operações de pesquisa e resgate conjunta”, de acordo com a CGTN.

“Ao longo de dois dias, as equipes dos navios realizaram incêndio diurno e noturno de metralhadoras de grande calibre e armas pequenas em alvos, simulando barcos não tripulados e veículos aéreos não tripulados de um inimigo simulado”, relatou a agência de notícias interfax da Rússia, citando uma declaração do ministério russo da defesa.

A imprensa do Irã disse que grupos navais do Azerbaijão, África do Sul, Omã, Cazaquistão, Paquistão, Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka também estavam observando os exercícios.

Embora a China e a Rússia normalmente não patrulhem águas no Oriente Médio, as vias navegáveis ​​da região se tornaram cada vez mais militarizadas nos últimos anos.

No final de 2023, os houthis do Iêmen começaram a atacar navios ligados a Israel no Mar Vermelho, no que eles dizem ser um ato de solidariedade com os palestinos em Gaza.

Os houthis fizeram seus ataques depois que um cessar-fogo entre o Hamas e Israel começou em janeiro, mas ameaçou retomar as operações militares se Israel não elevar seu cerco renovado de Gaza, no qual está bloqueando alimentos, remédios e outros suprimentos essenciais de entrar no território devastado pela guerra por 10 dias.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais também aumentaram sua presença no Mar Vermelho, com um Força de 10 nação anunciado em dezembro de 2023 para combater ataques houthi. A Marinha dos EUA também tem uma frota com sede no Bahrein.

Programa nuclear do Irã

Os exercícios navais deste ano vêm quando o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tinha enviou uma carta Para a liderança iraniana, buscando reviver as negociações em um acordo nuclear, anos depois que Trump retirou os EUA de um acordo anterior durante seu primeiro mandato.

“Existem duas maneiras pelas quais o Irã pode ser tratado: militarmente, ou você faz um acordo”, disse Trump à Fox Business na semana passada.

O líder supremo do Irã Ayatollah Ali Khamenei tem acusou Washington de procurar impor restrições ainda maiores ao Irã do que nas negociações anteriores.

“Alguns governos intimidados insistem em negociações”, disse ele, de acordo com a mídia estatal. “Mas suas negociações não têm como objetivo resolver questões, mas dominar e impor suas próprias expectativas”.

“Para eles, a negociação é um meio de introduzir novas demandas. A questão não é apenas sobre questões nucleares, eles levantam novas expectativas que o Irã certamente não aceitará ”, disse Khamenei.

Trunfo unilateralmente retirou do acordo nuclear do Irã de 2015 em 2018 e as sanções re-impostas a Teerã.

Apesar de cumprir o acordo nuclear por mais de um ano após a retirada dos EUA, o Irã reduziu gradualmente seus compromissos, citando o fracasso dos signatários restantes do acordo para proteger seus interesses.

Ao contrário de Israel, que se pensa ter cerca de 90 ogivas nucleares, não se acredita que o Irã tenha desenvolvido nenhuma de suas próprias armas nucleares.