Dois romances sobre o impacto do conflito pós-colonial ganham importantes prêmios literários franceses | França

Angelique Chrisafis in Paris



Romances sobre violência em larga escala em Argélia e o Ruanda ganharam os dois prémios literários mais importantes de França e foram aclamados como narrativas inovadoras sobre a pressão sobre as gerações mais jovens para enfrentarem os conflitos nas sociedades pós-coloniais.

O escritor franco-argelino Camelo Daoud ganhou o prémio literário Goncourt pelo seu romance, Houris, sobre uma jovem marcada pela violência da guerra civil da Argélia na década de 1990. O escritor e artista de hip-hop Gail Faye ganhou o prêmio Renaudot por seu romance best-seller, Jacaranda, sobre jovens que navegam no legado do genocídio de Ruanda em 1994.

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou os dois escritores, dizendo que mostraram como a língua francesa pode evocar “a beleza, a tragédia e o universal”.

O poderoso e chocante de Daoud romance foi elogiado pelo júri Goncourt pelo seu lirismo trágico. Relato fictício de uma jovem que foi mutilada aos cinco anos durante a guerra civil, o livro questiona como a sociedade argelina pode reconstruir-se em meio ao trauma deixado pelo conflito de 10 anos. Entre 1991 e 2002, o conflito entre o governo argelino e grupos islâmicos resultou em até 200 mil mortes e milhares de desaparecidos, vítimas de tortura e violência sexual.

Daoud é o primeiro romancista argelino a ganhar o principal prêmio literário da França.

Mas o romance, publicado em França em Setembro, causou polémica na Argélia. No início do livro, Daoud cita a lei da Argélia que restringe o que pode ser dito sobre o conflito de décadas da década de 1990 e afirma que qualquer pessoa que use as “feridas da tragédia nacional” para enfraquecer o Estado pode ser punida com prisão ou uma multa. Embora o livro não tenha sido publicado na Argélia, Daoud disse num festival literário francês em Setembro que entendia que cópias piratas tinham circulado lá e disse ao Le Monde que gostaria de ver o livro publicado no país.

Os editores franceses de Daoud, Gallimarddisseram que foram instruídos a não comparecer à prestigiada feira do livro de Argel este mês, o que foi interpretado pela mídia francesa como uma reação das autoridades argelinas ao livro de Daoud.

Daoud nasceu e cresceu na Argélia e trabalhou como jornalista em Oran durante a violência da década de 1990, que ficou conhecida como a “década negra” da Argélia. Desde então, ele adquiriu a nacionalidade francesa e trabalha como colunista da revista francesa Le Point. Publicou vários romances, incluindo o aclamado A investigação Mersaultuma releitura pós-colonial do romance de Albert Camus, The Outsider, a partir de uma perspectiva argelina.

Daoud disse ao Le Monde que tão pouco foi ensinado sobre a violência da década de 1990 na Argélia que a sua própria filha adolescente a princípio não acreditou que o livro pudesse ser baseado em acontecimentos reais. Ele disse que a guerra de independência da Argélia contra a França foi bem ensinada e documentada, mas a violência da década de 1990 não foi abordada. “Acho que, acima de tudo, temos vergonha”, disse Daoud O mundo. “Durante a guerra de independência a violência era nobre, estávamos a defender-nos do inimigo. Em 1992, estávamos matando entre nós.”

O escritor e cantor ruandês-francês Gael Faye segura seu livro Jacaranda enquanto fala com jornalistas. Fotografia: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

O prémio Renaudot, considerado um dos principais impulsionadores das vendas no mercado editorial francês, foi ganho por Gail Fayeum artista de hip-hop e um dos escritores mais populares da França. Ele nasceu no Burundi, filho de mãe ruandesa e pai francês. O romance de Faye Jacarandá é uma exploração assombrosa do legado do genocídio de Ruanda em 1994, tendo como pano de fundo a transformação política e económica do país. Personagens das gerações mais jovens, tanto no Ruanda como na diáspora, tentam cuidadosamente desfazer o silêncio dos familiares mais velhos que lutam para encontrar palavras para o indizível. Tornou-se um best-seller quando foi publicado em setembro.

O primeiro romance de Faye, País pequenosobre um menino de 10 anos que atinge a maioridade durante a guerra civil do Burundi, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, foi traduzido para 45 idiomas e adaptado para o cinema e como história em quadrinhos.

Faye disse à rádio France Inter: “A sociedade ruandesa é uma sociedade jovem, 70% da população nasceu depois de 1994… Eu tinha 11 anos na época do genocídio e senti uma espécie de responsabilidade, porque quando você conversa com os jovens, eles estão conscientes do genocídio, mas também estão rodeados de silêncio. Muitas vezes faltam as palavras.”