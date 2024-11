Donald Trump ou Kamala Harris, uma escolha crucial para o clima

Você conhece bem os Estados Unidos?

Estes 20 mapas oferecem uma visão geral da economia, demografia, geografia e história do país de 335 milhões de habitantes, enquanto os eleitores se preparam para ir às urnas no dia 5 de novembro.

Qual estado tem a economia mais forte?

Os EUA têm o maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, com 29 biliões de dólares.

Dentro do país, Califórnia, Texas e Nova Iorque lideram com as economias mais fortes, com 4,8 biliões de dólares, 2,9 biliões de dólares e 2,3 biliões de dólares, respetivamente.

O PIB da Califórnia rivaliza com o do Japão, o PIB do Texas rivaliza com a França e o PIB de Nova Iorque é igual ao da Itália.

Onde o desemprego é mais alto?

Tanto a plataforma Democrata como a Republicana enfatizaram a prioridade à economia americana nas suas políticas, com Harris a apelar aos eleitores da classe média e Trump a manter a sua mensagem de 2016 de “Tornar a América Grande Novamente”, concentrando-se em manter os empregos americanos para os trabalhadores americanos.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics, em outubro, a taxa de desemprego nacional era de 4,1 por centocom cerca de sete milhões de americanos desempregados e à procura activa de trabalho.

Em uma pesquisa realizada pela Centro de Pesquisa Pewoito em cada 10 eleitores registados disseram que a economia será um dos factores mais importantes no seu voto.

Os estados com a maior taxa de desemprego são: Distrito de Columbia (5,7 por cento), Nevada (5,5 por cento) e Califórnia (5,3 por cento), enquanto Dakota do Sul (2 por cento), Vermont (2,2 por cento) e Dakota do Norte (2,3 por cento) têm as taxas mais baixas.

Qual é o salário mínimo em cada estado?

O salário mínimo tem sido um ponto focal para os democratas, com Kamala Harris apoiando a duplicação da atual taxa federal de US$ 7,25 por hora, que ela descreve como “salários de pobreza”E permaneceu inalterado desde 2009.

No entanto, cada estado pode definir seus próprios padrões de salário mínimo. O Distrito de Columbia (US$ 17), Washington (US$ 16,28) e Califórnia (US$ 16) têm o salário mínimo mais alto.

Geórgia (US$ 5,15) e Wyoming (US$ 5,15) são os únicos dois estados que ficam abaixo da taxa federal.

Onde o imposto de renda é mais alto?

Com 13,3%, a Califórnia tem a taxa de imposto de renda mais alta para os que ganham mais no estado, seguida pelo Havaí (11%) e Nova York (10,9%).

Esses estados têm estruturas tributárias progressivas, o que significa que as taxas aumentam com a renda.

Vários outros estados, incluindo: Alasca, Nevada, Flórida, New Hampshire, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Washington e Wyoming não cobram imposto de renda, mas arrecadam receitas por meio de outras formas de impostos.

Onde a falta de moradia é mais pronunciada?

Mais pessoas estão desabrigadas nos EUA do que nunca, de acordo com o Relatório Anual de Avaliação de Desabrigados de 2023 (AHAR), com 20 em cada 10.000 pessoas (uma em cada 500 pessoas) em todo o país a viver sem abrigo.

O Distrito de Columbia, Nova York e Vermont têm a maior taxa de desabrigados, com 72, 52 e 51 pessoas desabrigadas por 10.000 pessoas, enquanto Mississippi (3), Alabama (7) e Louisiana (7) têm as taxas mais baixas.

Quem é a pessoa mais rica de cada estado?

Os Estados Unidos abrigam nove das 10 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com o Índice de bilionários da Bloomberg.

A pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X, mora no Texas. Jeff Bezos, o segundo mais rico e fundador da Amazon, mora na Flórida, enquanto o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, o terceiro mais rico, mora na Califórnia.

Qual é o tamanho de cada estado?

Com cerca de 9,8 milhões de quilómetros quadrados (3,8 milhões de milhas quadradas), os EUA são o terceiro maior país do mundo em área total.

Ao comparar cada estado dos EUA com os países, o Alasca surge como o maior estado, aproximadamente equivalente em tamanho à Líbia. O Texas é o segundo maior estado, comparável em tamanho a Mianmar, enquanto a Califórnia tem aproximadamente o mesmo tamanho do Iraque.

Qual estado tem a maior população?

Os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo, com uma população estimada em cerca de 335 milhões de pessoas.

A Califórnia tem a maior população, com cerca de 39 milhões de residentes, seguida pelo Texas com 30 milhões e pela Flórida com cerca de 22 milhões. Wyoming é o estado menos populoso, com menos de 600.000 residentes.

Se a população dos EUA fosse reduzida para apenas 1.000 pessoas, aqui é onde viveriam:

Qual estado é o mais densamente povoado?

Apesar de terem uma população de 335 milhões de habitantes, os Estados Unidos são um dos países menos densamente povoados do mundo, com uma vasta área terrestre que equivale a aproximadamente 35 pessoas por quilómetro quadrado (91 pessoas por milha quadrada).

Nova Jersey é o estado mais densamente povoado do país, com 487 pessoas por quilômetro quadrado.

Rhode Island vem em segundo lugar com 409 pessoas por quilômetro quadrado, seguida por Massachusetts com 346 pessoas.

Os estados menos povoados são o Alasca, Wyoming e Montana, cada um com menos de uma, duas e três pessoas por quilómetro quadrado, respetivamente.

Quais estados têm mais pessoas nascidas fora dos EUA?

A imigração e o controlo das fronteiras são questões fundamentais nas eleições de 2024, especialmente entre os apoiantes de Trump.

De acordo com o Centro de Pesquisa Pew cerca de seis em cada 10 eleitores (61 por cento) dizem que a imigração é muito importante para o seu voto. Este número sobe para 82% entre os apoiadores de Trump.

A Califórnia tem a maior população de pessoas nascidas fora do país, com 27% dos seus residentes nascidos em outros lugares. É seguido por Nova Jersey e Nova York, com 24% e 23%, respectivamente.

Qual é a divisão racial e étnica dos Estados Unidos?

De acordo com 2020 Censo dos EUAo maior grupo racial ou étnico nos Estados Unidos é a população branca não-hispânica, com 57,8%, abaixo dos 63,7% em 2010.

A população hispânica ou latina foi o segundo maior grupo com 18,7 por cento, enquanto a população negra ou afro-americana não-hispânica ficou em terceiro com 12,1 por cento.

Os estados com a maior concentração de residentes brancos são a Virgínia Ocidental, onde representam 91% da população, seguida por Vermont e Maine com 89% e 88%, respectivamente.

As áreas com maior população negra incluem o Distrito de Columbia, onde 42% da população se identifica como negra ou afro-americana. Isto é seguido pelos estados do sul do Mississippi e Louisiana, com populações negras de 36,9% e 32%, respectivamente.

Onde está a maior votação dos jovens?

O mediana a idade para os EUA é de 38,5 anos. O voto dos jovens, que representa o grupo etário dos 18 aos 24 anos, constitui nove por cento da população dos EUA, que é de cerca de 30,5 milhões de indivíduos.

Utah tem o maior bloco eleitoral jovem, representando 12% da população total do estado. É seguido por Dakota do Norte com 11% e o Distrito de Columbia com 10%.

Onde a mortalidade materna é mais alta?

De acordo com o Fundo da Comunidadeos Estados Unidos têm uma taxa de mortalidade materna de 22 mortes por 100.000 nascidos vivos, o que o torna um dos mais elevados entre os países de rendimento elevado.

De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), as maiores taxas de mortalidade materna são encontradas em Arkansas, Mississippi e Tennessee, com 44, 43 e 42 mortes por 100 mil nascidos vivos, respectivamente.

Onde estão as maiores taxas de suicídio?

Em 2022, pelo menos 49.000 pessoas nos EUA morreram por suicídio, de acordo com o CDCcuja média é de uma morte a cada 11 minutos. Quase 80 por cento de todos os casos de suicídio foram homens.

Numa análise estadual, Montana teve a maior taxa de suicídio, 29 por 100.000 pessoas, seguida pelo Alasca, com 28, e Wyoming, com 26 por 100.000.

Onde o crime violento é mais alto?

Em 2022, o FBI estimou aproximadamente 381 crimes violentos relatados por 100.000 pessoas, uma diminuição de 1,6 por cento em relação a 2021. Esta categoria inclui crimes como homicídio, violação, agressão sexual, roubo e agressão.

A maior taxa de criminalidade foi registrada no Distrito de Columbia, com 812 por 100.000 residentes, seguido pelo Novo México com 781 e Alasca com 759.

Tiroteios em massa

Os Estados Unidos têm o maior número de tiroteios em massa no mundo, com pelo menos 4.684 incidentes registrados entre 2014 e 2023, de acordo com o Arquivo de violência armadaque descreve um tiroteio em massa como um incidente em que quatro ou mais pessoas morrem ou ficam feridas, excluindo o atirador.

Na última década, Illinois registrou o maior número de tiroteios em massa, com 468 incidentes, seguido pela Califórnia e pelo Texas, com 419 e 336 incidentes cada.

Quais estados aplicam a pena de morte?

Vinte e um estados aplicam ativamente a pena de morte, seis suspenderam as execuções e 23 estados não aplicam pena de morte.

Entre 2014 e 2023, pelo menos 244 prisioneiros foram executados nos EUA, com o maior número no Texas, com 83, seguido de 30 no Missouri e 25 na Florida.

Onde o aborto é ilegal?

Em 2022, o Supremo Tribunal dos EUA reverteu a decisão histórica Roe v Wade, que havia estabelecido o direito constitucional ao aborto durante quase 50 anos.

Esta decisão permitiu que os estados estabelecessem as suas próprias leis e regulamentos relativos ao acesso ao aborto.

Após a decisão, quase duas dúzias de estados proibiram o aborto ou impuseram restrições.

Quando cada estado aderiu à União?

Em 1776, 13 colônias declararam independência da Grã-Bretanha. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi redigida, levando à formação dos 50 estados que hoje compõem os Estados Unidos.

Alasca e Havaí foram os estados mais recentes a aderir à federação, ambos ingressando em 1959.