Drones não identificados vistos sobre bases aéreas do Reino Unido – Força Aérea dos EUA – DW – 24/11/2024

Neste domingo, 24 de novembro de 2024, os olhos do mundo estarão voltados para o Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, quando o Al-Ittihad enfrentará o Al-Fateh pela 11ª rodada da Liga Profissional Saudita. A partida, marcada para as 14h (horário de Brasília), promete emoção, com times em situações distintas na competição. Este encontro reúne craques internacionais e equipes que buscam objetivos diferentes, tornando o duelo um dos mais aguardados da rodada.

A campanha do Al-Ittihad na temporada tem sido marcada por consistência e ambição. Com 27 pontos em 10 jogos, o clube ocupa a vice-liderança da tabela, mostrando força tanto ofensiva quanto defensiva. Do outro lado, o Al-Fateh vive momentos difíceis, amargando a 18ª posição com apenas 5 pontos, resultado de uma vitória, dois empates e sete derrotas. A discrepância de desempenho entre as equipes torna o confronto ainda mais intrigante.

A transmissão da partida será realizada pelo Canal GOAT no YouTube, permitindo que torcedores de todo o mundo acompanhem ao vivo o desenrolar do jogo. A seguir, confira todos os detalhes, escalações prováveis, desempenho recente das equipes, estatísticas e muito mais.

História do confronto entre Al-Ittihad e Al-Fateh

O retrospecto histórico entre Al-Ittihad e Al-Fateh favorece amplamente o time de Jeddah. Nos últimos cinco confrontos, o Al-Ittihad venceu quatro vezes, enquanto o Al-Fateh não conseguiu triunfar. A última vitória do Al-Ittihad, em março de 2024, terminou com um expressivo placar de 4 a 2, evidenciando sua superioridade técnica e tática sobre o adversário.

Apesar da disparidade no retrospecto recente, o Al-Fateh já surpreendeu o Al-Ittihad em edições anteriores da Liga Saudita, mostrando que o futebol nem sempre é previsível. Cada confronto traz novos desafios, e o Al-Fateh tentará aproveitar suas poucas oportunidades para reverter o histórico desfavorável.

Desempenho recente das equipes

O Al-Ittihad vem de uma sequência impressionante de quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Esse desempenho reflete o trabalho do técnico Nuno Espírito Santo, que tem conseguido alinhar um elenco repleto de estrelas internacionais. Jogadores como Karim Benzema, Romarinho e N’Golo Kanté têm sido fundamentais para o sucesso do time, tanto na criação quanto na finalização das jogadas.

Em contrapartida, o Al-Fateh enfrenta dificuldades na temporada. Com uma defesa vulnerável, que já sofreu 16 gols em 10 partidas, a equipe tem encontrado problemas para segurar adversários mais fortes. No ataque, nomes como Lucas Zelarayán e Cristian Tello são esperanças de brilho individual em um time que luta para sair da zona de rebaixamento.

Escalações prováveis e táticas das equipes

O técnico Nuno Espírito Santo deve escalar o Al-Ittihad com sua formação preferida, baseada em uma defesa sólida e transições rápidas para o ataque. A provável escalação do Al-Ittihad inclui Marcelo Grohe no gol, Ahmed Sharahili e Luiz Felipe na zaga, com Hassan Kadesh nas laterais. No meio-campo, N’Golo Kanté e Fabinho oferecem equilíbrio e qualidade na saída de bola, enquanto Romarinho e Benzema são as principais armas ofensivas.

Já o Al-Fateh, comandado por Slaven Bilic, aposta em uma formação mais cautelosa, buscando explorar contra-ataques. Jacob Rinne deve ser o goleiro titular, com Jason Denayer liderando a linha defensiva. No meio, Sofiane Bendebka e Abbas Al Hassan terão a missão de proteger a defesa e conectar-se aos atacantes Zelarayán e Tello.

Destaques individuais e expectativas

Entre os destaques do Al-Ittihad, Karim Benzema continua a ser uma figura central, com sua experiência e habilidade para decidir jogos. Romarinho, com sua versatilidade, também tem se mostrado indispensável, enquanto Kanté é sinônimo de consistência no meio-campo.

Pelo Al-Fateh, Lucas Zelarayán é o jogador mais criativo, responsável por articular jogadas perigosas e criar oportunidades de gol. Cristian Tello, com sua experiência no futebol europeu, pode ser um trunfo em situações adversas, enquanto Mourad Batna traz energia e movimentação ao ataque.

Impacto do jogo para a Liga Saudita

O confronto entre Al-Ittihad e Al-Fateh não é apenas importante para as equipes, mas também para a dinâmica da Liga Saudita como um todo. O Al-Ittihad busca manter a pressão sobre o líder Al-Hilal e consolidar sua posição no topo da tabela. Uma vitória seria crucial para suas aspirações ao título.

Para o Al-Fateh, o jogo representa uma chance de reverter a má fase e recuperar a confiança da equipe. Um bom resultado contra um adversário forte poderia ser um ponto de virada na temporada, além de dar um impulso moral para os próximos jogos.

Cenário do futebol saudita em 2024

A Liga Profissional Saudita tem ganhado destaque internacional nos últimos anos, especialmente após a chegada de grandes nomes do futebol mundial. Com investimentos massivos e um nível técnico crescente, a competição atrai cada vez mais atenção de torcedores e mídias globais.

O Al-Ittihad, como um dos clubes mais tradicionais da Arábia Saudita, tem sido um dos principais beneficiários desse crescimento. A contratação de estrelas como Benzema e Kanté reflete a ambição do clube em se estabelecer como uma potência no cenário asiático e mundial.

Por outro lado, o Al-Fateh enfrenta desafios em meio a esse novo cenário. Com recursos mais limitados, a equipe precisa encontrar maneiras criativas de competir em um campeonato cada vez mais competitivo. O jogo contra o Al-Ittihad será um teste de resiliência e capacidade de adaptação.

Curiosidades e números do confronto

O Al-Ittihad marcou pelo menos dois gols em cada um dos últimos cinco jogos contra o Al-Fateh. Romarinho é o jogador com mais assistências para o Al-Ittihad nesta temporada. Lucas Zelarayán lidera o Al-Fateh em gols e assistências na temporada 2024. O Estádio King Abdullah Sports City, palco do jogo, tem capacidade para 62 mil torcedores e é conhecido como uma das melhores arenas do Oriente Médio. Nos últimos 10 jogos da Liga Saudita, o Al-Ittihad possui a segunda melhor defesa, com apenas 8 gols sofridos.

Dados técnicos e contexto do jogo

O Al-Ittihad entra em campo com a segunda melhor campanha do campeonato, enquanto o Al-Fateh busca desesperadamente somar pontos para evitar o rebaixamento. A diferença de desempenho reflete-se nas estatísticas: o Al-Ittihad possui um saldo positivo de 19 gols, enquanto o Al-Fateh amarga um saldo negativo de 11.

O jogo também será um confronto de estilos. Enquanto o Al-Ittihad aposta em posse de bola e controle do jogo, o Al-Fateh deve explorar velocidade e jogadas de bola parada. Essa dicotomia de estratégias promete adicionar um elemento tático interessante ao confronto.

Informações gerais sobre o jogo

Data: 24 de novembro de 2024

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, Jeddah

Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

Com essas informações, o jogo entre Al-Ittihad e Al-Fateh promete ser mais do que uma partida; será um espetáculo que reflete a crescente importância da Liga Saudita no cenário global. Os torcedores podem esperar uma disputa emocionante, cheia de talento e determinação de ambos os lados.