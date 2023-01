Duas pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul

O sistema de baixa pressão presente no Centro-Oeste do Brasil deu origem a uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o sul da Amazônia. Este sistema é típico desta época do ano que organiza muita instabilidade e aumenta a ocorrência de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em diversos pontos do estado.

Já na capital e demais regiões do Acre o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia neste sábado (7).

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 32ºC.

Baixo Acre

Mínima de 22°C e máxima de 31ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 22ºC e 30°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 22º C e 30°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 30°C.