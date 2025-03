É ‘Maganomics’: a Estratégia Econômica Brash de Trump provavelmente terminará em acidente ou crise | Jonathan Portes

Em abril de 2024, estudantes nos Estados Unidos estavam se mobilizando para exigir o fim da cumplicidade de suas universidades no genocídio em Gaza,

EU escreveu Um artigo explicando por que vi o surgimento desses protestos, e especialmente os do campus da cidade de Nova York, na Universidade de Columbia, como um ponto de virada no movimento global dos direitos e libertação palestinos.

Agora, quase um ano depois, o governo federal está reprimindo ferozmente esses protestos e punindo as almas corajosas que desempenharam um papel de liderança nelas, para proteger Israel do escrutínio e esconder sua inegável cumplicidade em seu genocídio.

Este mês, o governo de Trump, guiado por sua força-tarefa de várias agências de várias agências para combater o anti-semitismo, anunciado O cancelamento de aproximadamente US $ 400 milhões em subsídios federais para a Universidade de Columbia sobre o que considerou um “fracasso em proteger os estudantes judeus contra assédio anti -semita”.

Além disso, o secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, fez uma promessa de revogar “os vistos e cartões verdes dos apoiadores do Hamas na América para que possam ser deportados” – “apoiadores do Hamas” nesse contexto, é claro que é apenas uma palavra de código para quem apóia os direitos palestinos e se opõe às repetidas violações da lei internacional de Israel.

A declaração de Rubio não era uma ameaça vazia. No início desta semana, Mahmoud Khalil, formado palestino na Universidade de Columbia, que desempenhou um papel de destaque nos protestos de Gaza no ano passado, foi preso pela imigração dos Estados Unidos e agentes da alfândega (gelo) em seu apartamento em Manhattan, em frente à sua esposa americana, que é oito meses de idade. Apesar de manter um green card, ele agora está sendo ameaçado de deportação. O Departamento de Segurança Interna (DHS) acusou o ex -aluno de “as principais atividades alinhadas ao Hamas”. Não está claro se ele está enfrentando acusações reais ou sendo acusado de um crime que poderia justificar esse tratamento.

As informações atualmente disponíveis para nós sobre o caso de Mahmoud Khalil apontam para uma realidade sombria: Washington está disposto a deportar um residente permanente legal por desempenhar um papel de destaque em protestos que foram criticados e perturbadores para Tel Aviv.

Parece que o governo atual está tão comprometido em agradar a Israel e esmagar as objeções dos estudantes ao genocídio que está disposto e ansioso para carimbar os principais direitos, valores e liberdades americanos.

Mas essa repressão sem precedentes também é indicativa do sucesso desses protestos. Trump está disposto a arriscar tanto para silenciar o choro anti-genocídio proveniente de universidades americanas porque esses protestos-uma vez descartados como “ruído” sem sentido nos campi destacados da sociedade em geral-conseguiram derrubar um pilar crítico de Israel bem estabelecida relações Públicas Estratégia no Ocidente.

Os protestos estudantis colocaram a luta palestina no topo da agenda nacional e incentivou muitos americanos que normalmente estão alheios aos eventos no Oriente Médio e recebem suas notícias e comentários estritamente de fontes pró-Israel, a prestar atenção ao que está acontecendo em Gaza.

Quando começaram a prestar atenção, muitos perceberam que Israel não é um oásis democrático em uma região cheia de bárbaros loucos por guerra, como há muito tempo finge ser, mas um posto avançado colonial, um estado do apartheid atualmente promulgando genocídio em uma população em cativeiro.

Enquanto as pessoas se voltaram para fontes no local para entender o que os alunos dos campi americanos estão protestando tão apaixonadamente, a imagem artificial de Israel como uma força moral “apenas se defendendo de terroristas” desmoronou. Isso não é apenas sentimento. Em um Gallup enquete Publicado neste mês, o apoio dos americanos a Israel pesquisou em um nível mais baixo de todos os tempos, e a simpatia pela situação palestina estava em uma alta de todos os tempos. A realização contínua do governo americano aos manifestantes estudantis é uma prova de seu desespero de salvar esta fachada em ruínas.

Em seus esforços para silenciar as críticas a Israel nos campi americanos, o governo americano está seguindo um manual bem usado. Seguindo suas dicas de Tel Aviv, está confundindo o anti-sionismo com o anti-semitismo e, em seguida, alegando que ele deve eliminar o anti-sionismo, assim como funciona para eliminar o anti-semitismo, em nome da segurança pública e “valores compartilhados”.

Esse script ganhou maior tração no Congresso desde o início do genocídio em Gaza. Em dezembro de 2023, a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou uma medida (Resolução 894) que rejeita o “aumento drástico do anti-semitismo nos Estados Unidos e em todo o mundo” e depois continua “de forma clara e firmemente” que “anti-sionismo é anti-semitismo”. Ao fazê -lo, classifica qualquer crítica ao Estado de Israel e suas ações como um ataque ao povo judeu.

Os esforços para confundir o anti-semitismo com o anti-sionismo para silenciar o ativismo pró-palestino e prejudicar aqueles que apoiam os direitos palestinos como odiosos também estão ganhando terreno nas universidades em meio à repressão do governo Trump.

Em janeiro deste ano, diante de dois processos que o acusaram de não fazer o suficiente para impedir o assédio anti-semita em seu campus, a Universidade de Harvard concordou em adotar uma ampla definição de anti-semitismo para alcançar um povoado. Esta definição – um produto da Aliança Internacional do Holocausto (ihra) -Considera certos casos de crítica anti-sionista ou anti-israelense como anti-semitismo. Muitas universidades que enfrentam ações semelhantes, ou apenas com medo de atrair a ira do governo Trump e perder o financiamento federal, devem seguir o exemplo.

Mas nada disso está se mostrando o suficiente para impedir que as pessoas no Ocidente reconheçam a verdade sobre Israel.

Por muitos anos, Israel conseguiu se vender ao público americano como uma democracia pequena, mas orgulhosa, defendendo heroicamente ameaças existenciais. Mas a carnificina que se desenrola em Gaza forçou os americanos – e o mundo ocidental – a considerar a verdade horrível por trás dessa história. As invasões indiscriminadas de bombardeio e solo militares israelenses deram resíduos na totalidade de Gaza, dizimando famílias e transformando escolas e hospitais em escombros.

Longe de um pequeno posto avançado de “civilização” em uma região “bárbaro”, Israel é uma potência nuclear de armas nítidas com um dos militares mais sofisticados do mundo, atacando os indígenas a mantê-los presos em um pequeno canto de sua própria terra. Ele usa um arsenal amplamente americano para regularmente “cortar a grama”Em Gaza e na Cisjordânia, roubar mais terras ao expandir seu ilegal assentamentose mantendo Gaza sob um bloqueio de terra, ar e mar.

Quando um genocídio em Gaza se desenrolou no ano passado e meio, fotografias de crianças desmembradas preencheram os cronogramas como manifestantes em todos os EUA, e especialmente nos campi universitários, colocam as realidades trágicas da vida sob a ocupação israelense apoiada pelos EUA sob os destaques. O que resta da imagem cuidadosamente selecionada de Israel começou a desmoronar.

Os políticos que apóiam a fusão do anti-sionismo com o anti-semitismo afirmam que estão fazendo isso para combater o ódio. No entanto, vemos, repetidamente, como essas mesmas forças permanecem em silêncio quando ativistas judeus são expulsos de protestos ou enfrentam violência policial por ficarem com os palestinos. Se sua preocupação genuína fosse anti-semitismo, eles estariam igualmente comprometidos em defender os direitos e a segurança do povo judeu que se alinhava com a causa palestina. Em vez disso, eles usam o mero sussurro de “anti -semitismo” para manchar os movimentos inteiros de protesto, enquanto canalizava bilhões em ajuda a um governo estrangeiro que negou sistematicamente os palestinos sua humanidade e estado por mais de sete décadas.

A verdade é que os estudantes ativistas da Columbia – como os de inúmeras outras universidades – não convidaram a opressão ou orquestraram alguma campanha de ódio. Eles defenderam os direitos humanos palestinos. Eles pediram à sua instituição que parasse de lucrar ou ignorando o assassinato em massa de palestinos em Gaza. Em troca, o governo federal está punindo -os e sua escola com fúria selvagem, garantindo que nenhuma instituição acadêmica ousa replicar seu protesto sem arriscar a devastação financeira.

Mas os esforços do governo claramente saíram pela culatra. A onda de ativismo pró-palestino que se originou em Columbia só foi ampliada pela repressão do governo e pelas imagens cruas do sofrimento humano que sai de Gaza.