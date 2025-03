Programa nuclear do Irã em foco na China, Rússia e EUA | Notícias de energia nuclear

O Philadelphia Eagles Brandish o troféu de Vince-Lombardi após sua vitória durante o 59º Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, em Nova Orleans (Louisiana), em 9 de fevereiro de 2025. David J. Phillip / AP

Desta vez, os Philadelphia Eagles, Vencedores do Super Bowl em fevereirodeve ir para a Casa Branca. “Eu sei que houve muitas” notícias falsas “sobre um convite que não teria sido enviado ou que teria sido enviado. Queremos corrigir os fatos. Enviamos um convite, que eles aceitaram com entusiasmo, e você os verá aqui em 28 de abril ””O porta -voz de Donald Trump, Karoline Leavitt, disse na terça -feira 11 de março. Informações confirmadas por um dos representantes da franquia de futebol americano da Pensilvânia.

Desde os anos Reagan (1981-1989), a tradição em todo o Atlântico quer que as equipes sagradas em grandes competições comemorem seu título Como parte de uma reunião Com o presidente dos Estados Unidos, em Washington. No entanto, durante a primeira passagem do líder do movimento do maga (Torne a América ótima de novo“Obtendo sua grandeza para a América”) No Salão Oval, vários deles depreciaram da regra: a Copa do Mundo Feminina feminina, a diferente Copa do Mundo da NBA, os diferentes campeões da NBA entre 2017 e 2020 … e o Philadelphia Eagles, após seu sucesso durante o Super Bowl, em fevereiro de 2018.

Na época, a maioria de seus jogadores decidiu ser pálida, causando a ira de Donald Trump. Anunciando a falta de patriotismo, ele havia cancelado seu convite. O contexto? Um teste de força em torno do hino nacional, enquanto, após o jogador de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, vários atletas americanos se recusaram a se levantar durante o Banner de estrela (The Star Banner) como um sinal de protesto contra o racismo e a violência policial.

Durante o primeiro mandato do magnata imobiliário (2017-2021), muitas personalidades do esporte do esporte haviam conversado publicamente para denunciar sua política. “O presidente é desprezado com parte da empresa (…) De mim, pessoas como eu. Pessoas de cor. O chefe de missão do Estado é cuidar de todos ”tinha, entre outras coisas, Faça Megan Rapinoeabertamente lésbica e muito comprometida na causa LGBTQ+.

“O enorme poder dos atletas”

Desde seu retorno ao chefe do estado federal em 20 de janeiro, Donald Trump ordenou o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão Em todos os níveis da sociedade americana, multiplicaram os ataques a pessoas trans, imigrantes difamadas, começaram a desmontar agências federais … mas lá quase nenhuma reação.

De fato, havia o ex -jogador de futebol americano Chris Kluwe, preso algumas horas, no final de fevereiro, na Califórnia, após uma reunião do Conselho Municipal de Huntington Beach por ter protestado a instalação de uma placa acróstica na loja do centro da cidade da cidade. «Mágico, atraente, galvanizador e aventureiro» (“Magia, atraente, galvanizadora e aventureira”), em referência a Maga, o acrônimo do movimento do 47º Presidente dos Estados Unidos. Um movimento “Corrompido, sem dúvida antidemocrático” et “Explicitamente nazista”disse os quarenta na plataforma.

O treinador americano do time de futebol masculino do Canadá, Jesse Marsch, deplorou o “Retórica ridícula” do líder que apresenta seu vizinho nas últimas semanas como «O 51e Etat » do país. “Tenho vergonha da arrogância e desprezo que exibimos em relação a um de nossos aliados históricos”lançou o treinador, lamentando o “Clima polarizado, desrespeitoso e agora muitas vezes odioso que existe nos Estados Unidos”.

Questionado pelos Ex-Washington Wizards Etan Thomas Washington Para os britânicos diariamente O guardiãono início de março, Mahmoud Abdul-Rauf, ex-figura da NBA nos anos 90, que se destacara na época por sua recusa em ouvir o hino nacional contra a bandeira americana antes de cada partida, no entanto, insiste no“Enorme poder dos atletas”. No contexto atual, ele argumenta, é “Obrigatório” que os últimos não hesitam em se levantar contra as ações de Donald Trump e seu governo – “A estaca é muito importante. »» No entanto, ele reconhece que muitas pessoas, de todos os ambientes, temem as consequências de tal posição. E concluir: “Eles são devido a nós através do medo. »»