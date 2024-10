EBC Financial Group e o Departamento de Economia da University of Oxford Anunciam Lançamento de um Episódio WERD sobre Macroeconomia e Clima

OXFORD, Reino Unido, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O EBC Financial Group (EBC) tem o orgulho de anunciar a continuidade da sua colaboração com o Departamento de Economia da University of Oxford com a edição 2024-2025 da aclamada série de webinars “What Economists Really Do” (WERD). O próximo será o primeiro evento WERD a apresentar uma sessão de discussão de painel dedicada em um ambiente híbrido, intitulada “Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience” (Sustentando a Sustentabilidade: Equilíbrio Entre o Crescimento Econômico e a Resiliência Climática). Também marca a segunda colaboração do EBC com o Departamento de Economia da University of Oxford este ano, após o sucesso anterior em março. A colaboração contínua do EBC com o Departamento de Economia da University of Oxford se baseia no sucesso do seu webinar anterior, que se concentrou na The Economics of Tax Evasion (Economia da Evasão Fiscal). Essa sessão explorou o impacto da evasão fiscal nas economias mundiais e locais, destacando a importância do conhecimento financeiro na abordagem de questões econômicas complexas.

O evento híbrido será realizado em 14 de novembro de 2024 no Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church College, e reunirá líderes de pensamento proeminentes para discutir a interseção de políticas econômicas e sustentabilidade ambiental.

Com a intensificação dos desafios climáticos em todo o mundo, este evento ocorre em um momento crítico, quando o papel do setor financeiro na promoção do desenvolvimento sustentável está sob maior escrutínio. No cenário econômico atual, o alinhamento das estratégias financeiras com a gestão ambiental é essencial. Com o patrocínio deste próximo episódio do WERD, o EBC muda seu foco para abordar as questões prementes da resiliência climática e do crescimento econômico sustentável. O painel de discussão explorará como as políticas macroeconômicas podem ajudar a enfrentar alguns dos desafios ambientais mais urgentes do mundo e garantir a estabilidade econômica. Este diálogo oportuno ressalta o compromisso do EBC em promover discussões sobre como os mercados financeiros podem liderar a sustentabilidade.

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, expressou seu entusiasmo com esta colaboração. “Estamos entusiasmados com mais uma parceria com o Departamento de Economia da University of Oxford no segundo episódio da série de webinars ‘What Economists Really Do’ na edição 2024-2025. Essa colaboração incorpora nosso compromisso de promover a pesquisa acadêmica e abordar a questão premente das mudanças climáticas por meio de perspectivas macroeconômicas. O EBC Financial Group acredita no poder das parcerias estratégicas para impulsionar mudanças significativas e tem orgulho de apoiar um parceiro tão estimado em uma missão coletiva para moldar um futuro mais sustentável.”

Banu Demir Pakel, moderador da sessão e Chefe Associado de Engajamento Externo e Professor Associado de Economia, acrescentou: “É com prazer que recebemos o EBC Financial Group de volta para patrocinar mais um episódio especial de ‘What Economists Really Do’ (WERD). No episódio anterior do WERD, contamos com a participação de David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd na discussão “The Economics of Tax Evasion” – como os insights da indústria podem ser valiosos para uma discussão acadêmica. Com base nesse sucesso, esperamos sediar um evento de painel híbrido maior com mais convidados da indústria, além de uma palestra da professora Andrea Chiavari sobre o tema “Macroeconomics and Climate” (Macroeconomia e Clima). O Departamento de Economia tem o orgulho de facilitar as discussões de liderança de pensamento entre a academia e a indústria, e somos gratos pelo apoio contínuo do EBC. O evento deve ser muito benéfico para todos.”

O Departamento de Economia da University of Oxford é mundialmente conhecido por sua rigorosa pesquisa acadêmica e contribuições significativas para a política econômica. Os participantes obterão informações valiosas sobre como os princípios macroeconômicos podem se alinhar aos objetivos de crescimento sustentável, com base nas perspectivas da academia e do setor financeiro. Com discussões que preenchem a lacuna entre a teoria e a prática, este evento apresentará uma visão prospectiva de como as políticas econômicas podem elevar a resiliência ambiental e garantir a estabilidade econômica global. Os líderes do setor também falarão sobre as medidas práticas que as empresas e instituições podem e estão adotando para alcançar o crescimento sustentável.

Uma Visão Mais Ampla do Desenvolvimento Sustentável

O apoio do EBC Financial Group a esta iniciativa ocorre em um momento de expansão global estratégica. Com uma presença crescente em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura e Sydney, bem como em mercados emergentes no Sudeste Asiático, América Latina, África e Índia, o EBC está empenhado em capacitar os mercados locais com soluções financeiras robustas e sustentáveis. Ao se unir com as principais instituições acadêmicas, como o Departamento de Economia da University of Oxford, o EBC visa fortalecer seu papel de catalisador de mudanças positivas em regiões tradicionalmente mal atendidas pelas principais instituições financeiras.

Os recursos do evento WERD deste ano apoiarão o Departamento e seu objetivo de produzir pesquisas líderes e educação de classe mundial. As inscrições para o evento já estão abertas, com acesso presencial e online para acomodar um público global. Para reservar o seu lugar, visite este link.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. O EBC rapidamente estabeleceu sua posição como uma corretora global, com uma ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Ilhas Cayman e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. O EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 a EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos “What Economists Really Do” (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

