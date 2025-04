Educação do Acre capacita professores do 9º ano para fortalecer nota no Ideb

Dayana Soares



Dando continuidade às ações do Projeto Ideb, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realiza durante esta semana, em Rio Branco, a primeira formação pedagógica voltada para professores do 9º ano do ensino fundamental. A atividade é voltada para educadores da disciplina de Matemática, com foco no trabalho com os descritores da matriz do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que subsidia o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A formação é ofertada em dois turnos, manhã e tarde, e nesta terça, 8, reúne cerca de 70 professores ao longo do dia, das áreas urbana e rural da capital acreana. Nos demais municípios, a atividade será realizada de forma remota.

“Estamos realizando a primeira formação do caderno Ideb voltado para o 9º ano, desenvolvido pela equipe da SEE para trabalhar os descritores da matriz do Saeb, com objetivo de potencializar a aprendizagem dos estudantes e melhorar a nota no Ideb”, explicou o assessor pedagógico da SEE, Carlos de Almeida.

A iniciativa segue a mesma proposta da formação anterior, realizada com professores do 5º ano, como parte de um esforço contínuo da secretaria para elevar a qualidade da educação básica no estado, atuando não apenas na preparação dos estudantes para as avaliações externas, mas também em aspectos como fluxo escolar, aprovação e permanência.

“O objetivo é orientar os professores sobre como utilizar o caderno Ideb em sala de aula, trabalhando os descritores da matriz do Saeb. Queremos garantir que compreendam bem esses descritores e ajudem os alunos a desenvolver as habilidades necessárias”, completou Almeida.

Para os professores que participam da formação, a ação representa uma oportunidade de qualificar ainda mais a prática pedagógica e promover melhores resultados de aprendizagem, como é o caso de Sebastião de Oliveira, professor de matemática na Escola Major João Câncio, localizada no km 80 da Estrada Transacreana.

“As formações têm uma importância muito grande na nossa carreira acadêmica, no nosso dia a dia na escola e no desempenho em sala de aula. São pensadas para o nosso cotidiano e vêm contribuindo com a qualidade do material que é produzido e nos é disponibilizado”, avalia Sebastião.

Sebastião também destacou o impacto do material didático produzido pela SEE: “Esses cadernos focam nos conteúdos que o Ideb avalia e proporcionam ao aluno uma compreensão das habilidades que ele precisa desenvolver. Tem sido uma contribuição muito grande”.

O Projeto Ideb é uma iniciativa da SEE que busca fortalecer as práticas pedagógicas, com foco na elevação dos indicadores educacionais das escolas da rede pública. A proposta contempla ações formativas voltadas a professores, produção de material didático alinhado à matriz do Saeb, acompanhamento pedagógico e estratégias para melhorar o desempenho dos estudantes nas avaliações externas, bem como a taxa de aprovação, o fluxo escolar e a permanência dos alunos na escola.

