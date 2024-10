Educação do Acre reúne pais e comissões técnicas para planejar participação nos Jogos da Juventude, em João Pessoa

Vinicius Charife



O governo do Acre, por meio do Departamento de Desporto Escolar da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), promoveu na quarta-feira, 30, uma reunião de planejamento com os pais e comissões técnicas dos alunos que participarão dos Jogos da Juventude 2024, a serem realizados entre os dias 13 e 28 de novembro, em João Pessoa (PB). A participação dos jovens atletas no evento é subsidiada pelo governo.

O encontro contou com a presença do chefe do Departamento de Desporto Estudantil da SEE, Júnior Santiago, que destacou a importância do alinhamento e preparação para a competição. “É com grande satisfação que a gente está levando uma delegação, incluindo apoiadores, diretores, atletas e técnicos, com participação dos municípios online [na reunião]. Ter essa reunião é importante para garantir uma competição tranquila e para que possamos trazer muitas medalhas para o Time Acre”, observou.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Estado do Acre firmaram uma parceria, em que o primeiro garante hospedagem e alimentação, e o segundo o deslocamento das delegações até a cidade-sede do evento. O encontro foi uma oportunidade para apresentar o regulamento e prestar os esclarecimentos necessários sobre a participação dos atletas nas competições, representando o Acre nas seguintes modalidades: badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, natação, ginástica artística, wrestling, vôlei de praia, basquetebol, atletismo, handebol e voleibol.

Na reunião, foi frisado que todos os atletas e suas comissões devem estar cientes do regulamento apresentado pelo COB, e os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os detalhes logísticos da viagem, as recomendações com a saúde e a preparação técnica oferecida aos atletas. “A reunião foi muito importante para essa primeira etapa, que é a organização. Ainda bem que a equipe está bem junto com a gente em relação a isso, e eu espero que na viagem transcorra tudo bem”, explicou Shanys Castro, mãe da atleta Isadora Sampaio, de 16 anos, que vai competir na natação.

Shanys também ressaltou o investimento governamental feito em variadas modalidades. “Esse apoio é muito importante, porque não só o futebol, mas as outras modalidades têm crescido”. Ao todo, 15 modalidades terão representantes acreanos.

Visualizações: 2