Michael Jackson bate recorde de faturamento em 2024; 15 anos após a morte; vídeo

Morto há uma década e meia, Michael Jackson bate recorde de faturamento em 2024. O show “MJ: The Michael Jackson Musical” tem lotado teatros e se tornado um sucesso de bilheteria semanal de aproximadamente US$ 6 milhões.

Espetáculos teatrais e musicais dedicados à vida e obra seguem em turnê, por enquanto nos EUA e na Europa. A previsão é lançar, em abril de 2025, um filme sobre o artista e intensificar a conexão entre gerações.

O legado financeiro do Rei do Pop já ultrapassou US$ 3,3 bilhões desde sua morte em 2009, provando que a influência de MJ é atemporal.

Acordo histórico

Os responsáveis pelo legado de Michael conseguiram, recentemente, autorização na justiça para a venda de direitos de publicação e gravação do catálogo dele à Sony.

Só essa negociação ultrapassou US$ 600 milhões, mesmo com as resistências da mãe do artista, Katharine Jackson.

Depois de MJ, ocupam o topo da lista dos mais bem pagos, celebridades que também partiram precocemente, como Freddie Mercury, Bob Marley e Whitney Houston, segundo MJBeats.

Estilo único

Michael Jackson ganhou o título de o “Rei do Pop” por lançar um estilo próprio, marcado por uma mistura de ritmos, muito talento, dança e um figurino sem igual.

Na carreira que começou quando era criança, ele misturou o soul e o pop, e ficou durante décadas nas paradas de sucesso. Foi grande influência para gerações.

As roupas extravagantes, ousadas e espetaculares passaram a ser copiadas por fãs e outros artistas. Definitivamente, ele era único.

Veja o trailer do espetáculo MJ The Musical:





