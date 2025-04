Educação orienta alunos da rede estadual sobre segurança e ética na internet em palestra interativa

Aline Querolaine



A tarde desta quinta-feira, 3, foi marcada por uma emocionante cerimônia de certificação de 122 alunos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec/AC). O evento, realizado no auditório do Senac em Cruzeiro do Sul, reuniu autoridades, parlamentares e gestores da Secretaria de Estado de Educação (SEE), além de familiares e amigos dos formandos.

Os alunos concluíram cursos técnicos de Farmácia, Redes de Computadores, Administração e Desenho da Construção Civil, qualificações que ampliam as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e fortalecem a economia local.

A estudante Eduarda Lima, formada no curso de Desenho da Construção Civil, destacou a importância do aprendizado adquirido. “Este curso abriu novas perspectivas para minha carreira. Hoje me sinto preparada para contribuir com o setor da construção civil e buscar novas oportunidades, inclusive o desejo de cursar Engenharia Civil ”, afirmou.

Flavio Silva, concluinte do curso técnico de Administração, também celebrou a conquista. “Essa formação foi um grande passo na minha vida. O conhecimento adquirido me dá mais segurança para ingressar no mercado de trabalho e construir um futuro melhor”, disse.

O presidente do Ieptec, Alírio Neto, enfatizou o compromisso do governo em promover o ensino técnico como ferramenta de transformação social. “Nossa missão é capacitar profissionais para atender às demandas do estado. A certificação de hoje representa um avanço na qualificação da nossa mão de obra, contribuindo para o desenvolvimento do Acre”, destacou.

O professor Aurélio Rocha, do curso técnico de Administração, salientou a importância do ensino profissionalizante. “A formação técnica é uma ponte para o futuro dos nossos alunos. Eles saem daqui não apenas com conhecimentos técnicos, mas também com uma visão mais ampla sobre suas carreiras e possibilidades”, disse.

Ieptec amplia oferta de cursos e fortalece o ensino técnico no estado

O Ieptec tem se consolidado como referência na qualificação profissional no Acre, oferecendo cursos técnicos em diversas áreas para preparar cidadãos para o mercado de trabalho.

Durante a cerimônia, foi anunciada uma nova iniciativa: o curso técnico de Turismo, fruto de uma parceria com a prefeitura local, que será voltado para atender comunidades da zona rural e povos indígenas. O objetivo é capacitar profissionais para atuar no setor turístico, valorizando a cultura e o potencial econômico dessas regiões.

The post Governo do Acre certifica 122 alunos de Cruzeiro do Sul em cursos profissionalizantes appeared first on Noticias do Acre.





Leia Mais: Agência do Acre