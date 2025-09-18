ACRE
Egressa do CAp é premiada pelo MEC por nota na redação do Enem — Universidade Federal do Acre
A ex-aluna do Colégio de Aplicação (CAp), Ana Evelyn Andrade Martins, 18, que concluiu o ensino médio em 2024 e atualmente cursa Medicina na Ufac, foi uma das vencedoras da 1ª edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, na categoria Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por ter obtido 960 pontos na redação, uma das melhores notas do Estado do Acre.
Isso a fez ser selecionada, junto com o estudante Guilherme Amaral Cairo, egresso da Escola Estadual Humberto Soares da Costa, para a premiação no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, que ocorreu em 11 de agosto, quando ela recebeu o prêmio entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, em 7 de setembro, Evelyn participou do desfile da independência, integrando o pelotão Brasil do Futuro.
Segundo ela, sua vitória não foi apenas individual, mas compartilhada com seus pais, professores e todos que acreditam na força da educação pública, gratuita e de qualidade.
Prêmio
O Prêmio MEC da Educação Brasileira foi lançado em junho deste ano e reconhece estratégias e iniciativas para promoção de avanços na melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica. A categoria Enem premia dois estudantes concluintes do ensino médio na rede pública por Estado e DF com maior nota na redação do Enem; e o Estado ou o DF com maior percentual de participação de concluintes no exame.
ACRE
Curso de Letras/Inglês da Ufac tem aula inaugural em Feijó — Universidade Federal do Acre
A Ufac promoveu a aula inaugural do curso de Letras/Inglês em Feijó (AC), por meio do Programa de Interiorização. O evento ocorreu na terça-feira, 16, no núcleo da universidade no município, e contou com a participação de autoridades e dos 45 ingressantes do curso, que receberam seus kits estudantis. O curso foi viabilizado por emenda parlamentar do atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), durante seu mandato como deputado federal.
A reitora Guida Aquino agradeceu em nome do coordenador do curso, Carlos André Alexandre de Melo, o apoio e a disponibilidade dos professores em colaborar com a interiorização. “É importante destacar que não basta a gestão querer. Os professores precisam acreditar no projeto e eles acreditaram. O curso de Inglês está começando com muita dedicação”, disse. “Este momento tem um grande significado: é a realização de sonhos e a universidade chegando cada vez mais perto da sociedade.”
André Alexandre enfatizou que aquele era um momento de realização e se dirigiu aos discentes. “Meu desejo é que vocês tenham uma vida acadêmica plena e, quem sabe, estejam conosco no futuro, dando aulas no curso de Letras/Inglês na sede. Ou, melhor ainda, que possamos formar aqui mesmo, em Feijó, uma turma permanente do curso e vocês poderão ser os futuros professores daqui.”
Representando os demais acadêmicos, o aluno Frank Esdras de Souza comemorou a conquista. “Hoje iniciamos uma jornada de aprendizado que, tenho certeza, marcará nossas vidas e nos permitirá honrar esta oportunidade com dedicação, empenho e compromisso. Muito obrigado. Good night!”
Também estiveram presentes na solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; o prefeito de Feijó, Railson Ferreira (Republicanos); o vice-prefeito, Juarez Leitão (PSD); o secretário municipal de Educação, Mauro Defeson; a representante da SEE em Feijó, Marinês Dantas; e a vereadora de Feijó, Vanda Aguiar (PSDB), que representou a Câmara Municipal.
Leia mais:
Ufac realiza aula inaugural do curso de Direito em Sena Madureira
ACRE
Aluna de Jornalismo da Ufac é premiada em exposição nacional — Universidade Federal do Acre
A estudante do 8º período de Jornalismo da Ufac, Ludymila Maia, obteve o 1º lugar na categoria Programa Laboratorial de TV na Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom Nacional-2025), durante o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom Nacional), que ocorreu de 1 a 5 de setembro no Centro Universitário Faesa, em Vitória. O projeto premiado foi um debate transmitido ao vivo, que reuniu os candidatos à Prefeitura de Rio Branco em 2024.
O trabalho foi realizado como atividade da disciplina de Telejornalismo, sob orientação do professor Paulo Santiago. O curso precisou montar um estúdio experimental no Centro de Convenções da Ufac, com apoio dos técnicos Daniel Dias e Célio Roberto. Ludymila já havia sido premiada na Expocom Norte, junto com outros discentes de Jornalismo da Ufac.
“Proporcionamos um debate eleitoral aberto e transparente dentro da universidade, aproximando a população dos candidatos e estimulando o voto consciente”, disse Ludymila. “Foi um exemplo de como a produção acadêmica pode dialogar diretamente com a comunidade.” Para ela, a conquista mostra que o jornalismo produzido na região Norte tem força e merece espaço em nível nacional.
A aluna ressaltou ainda que a experiência transformou sua trajetória acadêmica e pessoal. “Eu me sinto uma pessoa antes e depois do debate. Aprendi a trabalhar sob pressão, a confiar em mim e na minha equipe. Essa vivência reforça a importância de um jornalismo ético e comprometido.”
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
ACRE
Ufac realiza aula inaugural da 4ª turma de Licenciatura Indígena — Universidade Federal do Acre
A Ufac promoveu o início das atividades acadêmicas da quarta turma do curso de Licenciatura Indígena, que passa agora a ser regularmente oferecido de dois em dois anos. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 15, no Teatro do Moa, no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.
A cerimônia de abertura contou com apresentação de vídeo, produzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sobre acolhimento, apoio e inclusão aos povos indígenas na Ufac e a entrega do kit estudantil. Houve, também, a palestra “Trajetórias Puyanawa: Educação, Desafios e Conquistas no Caminho da Universidade”, ministrada pela indígena do povo Puyanawa, Maria José Chaves dos Santos.
Em sua fala, a reitora Guida Aquino ressaltou a entrada do curso na modalidade regular. “Hoje estamos celebrando a quarta turma, com ingresso regular, como previsto. Essa é uma grande conquista, fruto do trabalho coletivo de todos nós que queremos uma universidade pública, de qualidade e inclusiva.”
O curso de Licenciatura Indígena, que teve sua primeira edição em 2008, já formou dezenas de profissionais, representantes de diversos povos do Acre. A graduação se divide em fases presenciais e intermediárias, distribuídas de forma flexível no calendário acadêmico, como salientou a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno. “É um curso diferenciado, com a pedagogia da alternância, que promove momentos na universidade e momentos nas comunidades indígenas.”
A coordenadora do curso, Maria Isabel da Silva, recepcionou os calouros e falou das conquistas do curso. “Quero parabenizar todos vocês. Sabemos que cada um tem sua própria realidade, mas vocês chegaram até aqui. Nós estaremos juntos de vocês, buscando manter a qualidade desse curso, valorizando a riqueza dos saberes, dialogando ao longo de todo o curso, unindo os diversos saberes acadêmicos e tradicionais.”
Também compuseram o dispositivo de honra o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o assessor especial da Reitoria no campus Floresta, Pedro Lopes; a diretora do CEL, Simone Cordeiro; a coordenadora de Licenciatura Indígena, Maria Isabel da Silva; e o acadêmico ingressante da quarta turma, Purumã Shanenawa.
PESQUISE AQUI
MAIS LIDAS
- ACRE4 dias ago
Tigrinho continua a ser destaque entre os jogos de cassino online na KTO
- ACRE3 dias ago
Doutorando conquista 1º lugar com pesquisa sobre desmatamento — Universidade Federal do Acre
- ACRE2 dias ago
Alunos de escola pública visitam Laboratório de Nanobiotecnologia — Universidade Federal do Acre
- ACRE2 dias ago
Ufac realiza aula inaugural da 4ª turma de Licenciatura Indígena — Universidade Federal do Acre
Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u824415267/domains/acre.com.br/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 48
You must be logged in to post a comment Login