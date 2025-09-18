Egressa do CAp é premiada pelo MEC por nota na redação do Enem — Universidade Federal do Acre

A ex-aluna do Colégio de Aplicação (CAp), Ana Evelyn Andrade Martins, 18, que concluiu o ensino médio em 2024 e atualmente cursa Medicina na Ufac, foi uma das vencedoras da 1ª edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, na categoria Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por ter obtido 960 pontos na redação, uma das melhores notas do Estado do Acre.

Isso a fez ser selecionada, junto com o estudante Guilherme Amaral Cairo, egresso da Escola Estadual Humberto Soares da Costa, para a premiação no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, que ocorreu em 11 de agosto, quando ela recebeu o prêmio entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, em 7 de setembro, Evelyn participou do desfile da independência, integrando o pelotão Brasil do Futuro.

Segundo ela, sua vitória não foi apenas individual, mas compartilhada com seus pais, professores e todos que acreditam na força da educação pública, gratuita e de qualidade.

Prêmio

O Prêmio MEC da Educação Brasileira foi lançado em junho deste ano e reconhece estratégias e iniciativas para promoção de avanços na melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica. A categoria Enem premia dois estudantes concluintes do ensino médio na rede pública por Estado e DF com maior nota na redação do Enem; e o Estado ou o DF com maior percentual de participação de concluintes no exame.