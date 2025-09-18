Curso de Letras/Inglês da Ufac tem aula inaugural em Feijó — Universidade Federal do Acre

A Ufac promoveu a aula inaugural do curso de Letras/Inglês em Feijó (AC), por meio do Programa de Interiorização. O evento ocorreu na terça-feira, 16, no núcleo da universidade no município, e contou com a participação de autoridades e dos 45 ingressantes do curso, que receberam seus kits estudantis. O curso foi viabilizado por emenda parlamentar do atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), durante seu mandato como deputado federal.

A reitora Guida Aquino agradeceu em nome do coordenador do curso, Carlos André Alexandre de Melo, o apoio e a disponibilidade dos professores em colaborar com a interiorização. “É importante destacar que não basta a gestão querer. Os professores precisam acreditar no projeto e eles acreditaram. O curso de Inglês está começando com muita dedicação”, disse. “Este momento tem um grande significado: é a realização de sonhos e a universidade chegando cada vez mais perto da sociedade.”

André Alexandre enfatizou que aquele era um momento de realização e se dirigiu aos discentes. “Meu desejo é que vocês tenham uma vida acadêmica plena e, quem sabe, estejam conosco no futuro, dando aulas no curso de Letras/Inglês na sede. Ou, melhor ainda, que possamos formar aqui mesmo, em Feijó, uma turma permanente do curso e vocês poderão ser os futuros professores daqui.”

Representando os demais acadêmicos, o aluno Frank Esdras de Souza comemorou a conquista. “Hoje iniciamos uma jornada de aprendizado que, tenho certeza, marcará nossas vidas e nos permitirá honrar esta oportunidade com dedicação, empenho e compromisso. Muito obrigado. Good night!”

Também estiveram presentes na solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; o prefeito de Feijó, Railson Ferreira (Republicanos); o vice-prefeito, Juarez Leitão (PSD); o secretário municipal de Educação, Mauro Defeson; a representante da SEE em Feijó, Marinês Dantas; e a vereadora de Feijó, Vanda Aguiar (PSDB), que representou a Câmara Municipal.

