Equipe da Ufac é premiada na 30ª Maratona de Programação — Universidade Federal do Acre

A equipe “Metecladoestásemespaço”, formada por Alonso Martins de Araújo, Elias da Cruz de Souza Júnior e Marcos Vinícius Moraes Costa, alunos do 5º período de Sistemas de Informação da Ufac, conquistou o 1º lugar no Acre e o 3º na região Norte na 30ª Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Eles foram orientados pelo professor Manoel Limeira de Lima Júnior, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas.

A competição ocorreu no dia 13 de setembro, no laboratório de computação Charles Babbage, da Ufac, e teve duração de cinco horas. No Acre, participaram oito equipes formadas por estudantes da Ufac e do Instituto Federal do Acre (Ifac). Agora a equipe “Metecladoestásemespaço” representará o Acre na fase nacional da competição neste ano, que será realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, em São Paulo. A Ufac participa da maratona desde 2010 e já esteve em etapas nacionais em 2011, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2024.

Para Lima Júnior, o resultado demonstra a relevância da maratona para a formação acadêmica. Ele explicou que a competição exige dos alunos habilidades técnicas aplicadas à resolução de problemas próximos do mundo real, estimulando o pensamento lógico e algorítmico. “A dinâmica envolve comunicação, divisão de tarefas, revisão de código, trabalho sob pressão e colaboração em equipe”, disse. “São competências de grande relevância no mercado de trabalho atual e que fortalecem a confiança dos alunos.”

O docente acrescentou que o impacto também se reflete na comunidade acadêmica. “A maratona motiva a formação de grupos de estudo, a participação em outros eventos e o engajamento em novas oportunidades. Além disso, a vaga na etapa nacional abre espaço para a troca de experiências e para a construção de uma rede de contatos com outros polos acadêmicos.”

Promovida pela SBC, a maratona é destinada a estudantes de graduação e início de pós-graduação da área de computação e afins. O objetivo é estimular a criatividade, o trabalho em equipe, o desenvolvimento de soluções inovadoras em software e a capacidade de resolver problemas sob pressão.