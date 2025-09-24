Propeg realiza entrega de cartão pesquisador a professores da Ufac — Universidade Federal do Acre

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Ufac, realizou, nesta segunda-feira, 22, na sala de reuniões da Prograd, a entrega dos Cartões Pesquisadores do Banco do Brasil a professores contemplados no edital n.º 26/2025, de fomento a grupos de pesquisa. Foram disponibilizadas 50 vagas, das quais 41 foram preenchidas, com o valor de R$ 10 mil por projeto. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar articulada pela gestão superior da universidade.

A reitora Guida Aquino destacou que a iniciativa reforça o compromisso da universidade com a ciência, mesmo diante das dificuldades orçamentárias. “Estamos muito felizes por poder apoiar nossos pesquisadores com essa ação, fruto de emenda parlamentar. É um gesto concreto de valorização da pesquisa, da democracia e da missão social da universidade. Precisamos continuar defendendo esse espaço, porque é aqui que se produz conhecimento capaz de transformar realidades.”

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima Carvalho, explicou que o edital busca atender demandas imediatas de pesquisa apresentadas pelos grupos da instituição. “Selecionamos 41 projetos que receberão o recurso via cartão pesquisador, gerenciado diretamente pelos docentes. A ideia é desburocratizar, oferecendo condições para custear diárias, passagens, material de consumo e outras necessidades básicas. Isso representa um start importante, pois muitos trabalhos relevantes dependem de pequenos apoios para avançar e gerar resultados rápidos para publicação e aplicação.”

Um dos contemplados, o professor Eduardo Mattar, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, ressaltou o impacto prático do apoio. “Independentemente do valor, o mais importante é a mensagem de incentivo a quem está produzindo ciência. Muitas vezes, um pequeno recurso permite colocar equipamentos parados em funcionamento, custear uma publicação ou viabilizar um experimento. Isso fortalece o nome da universidade e precisa se tornar uma política permanente.”

Também participaram da entrega o pró-reitor de Administração, Tone Eli da Silva Roca; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo Hid; e o gerente-geral do Escritório Setor Público Acre do Banco do Brasil, Jorcinei Pereira.