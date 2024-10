Eleições nos EUA: faltam 5 dias – O que dizem as pesquisas, o que Harris e Trump estão fazendo | Notícias das eleições de 2024 nos EUA

Com menos de uma semana antes dia de eleiçãoa vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump organizaram eventos rivais nos estados indecisos de Wisconsin e Carolina do Norte, onde ambos lutam por eleitores indecisos.

Harris pediu aos americanos que “parassem de apontar o dedo uns para os outros” enquanto ela tentava superar o presidente Joe Biden comentários em que ele parecia chamar os apoiadores de Donald Trump de “lixo”.

Enquanto isso, Trump sentou-se no banco do passageiro de um caminhão de lixo branco com seu nome para chamar a atenção para os comentários de Biden.

Até agora, mais de 50 milhões de americanos já votaram, afirma o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. Isso inclui cerca de 29,3 milhões de votos presenciais e cerca de 26 milhões de cédulas por correio.

Quais são as últimas atualizações das pesquisas?

As últimas sondagens da The Economist/YouGov e da TIPP Insights, divulgadas na quarta-feira, indicam que Harris tem uma ligeira vantagem de apenas um ponto percentual, com 44% dos eleitores a apoiá-la, em comparação com 43% de Trump.

Numa sondagem separada do The Washington Post e da Universidade George Mason, também divulgada na quarta-feira, os eleitores expressaram preocupações sobre a potencial reação de Trump se ele perder, relembrando a eleição de 2020, quando a sua derrota desencadeou os distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio.

Dos mais de 5.000 eleitores registados nos principais estados decisivos, 57 por cento disseram estar “muito” ou “um pouco” preocupados com a possibilidade de os apoiantes de Trump se tornarem violentos se ele perder. Em contraste, apenas 31 por cento acreditavam que os apoiantes de Harris responderiam de forma semelhante.

Além disso, de acordo com o rastreador de pesquisas nacionais FiveThirtyEight, na quarta-feira, Harris continuava liderando nacionalmente por cerca de 1,4 pontos. No entanto, esta vantagem está dentro da margem de erro, indicando que a corrida continua altamente competitiva.

Nos estados indecisos – estados críticos que podem determinar o resultado das eleições – a disputa é ainda mais acirrada. Os principais estados de batalha incluem Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada.

De acordo com o rastreador diário de pesquisas FiveThirtyEight, a estreita vantagem de Harris em Michigan cresceu de uma margem de 0,2 ponto para 1 ponto. Ela também tem uma ligeira vantagem em Nevada. Em Wisconsin, sua vantagem aumentou para 0,8 pontos.

Por outro lado, Donald Trump detém uma ligeira vantagem na Pensilvânia, aumentando ligeiramente de 0,2 pontos para 0,4 pontos. Sua vantagem na Carolina do Norte diminuiu de 1,3 pontos para 1,1 pontos.

Trump ganhou terreno no Arizona, onde atualmente lidera Harris por 2,2 pontos, e na Geórgia, onde tem uma vantagem de 1,8 pontos.

Em seis dos sete estados indecisos, os candidatos estão a dois pontos um do outro, o que está dentro da margem de erro das sondagens, fazendo com que cada estado seja uma disputa poucos dias antes das eleições. Embora Trump esteja à frente do Arizona por 2,1 pontos, esta diferença ainda está muito próxima da margem de erro de três pontos percentuais.

O que Kamala Harris estava fazendo na quarta-feira?

Harris realizou comícios na Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte.

Ela enfatizou a unidade e os pontos comuns. “Não pretendo marcar pontos políticos”, disse o vice-presidente. “Estou procurando progredir.”

Separadamente, a Casa Branca apressou-se em explicar a gafe do “lixo” do presidente Biden.

A polêmica começou na terça-feira, quando Biden participou de uma teleconferência de campanha organizada pelo grupo de defesa hispânico Voto Latino. Durante a ligação, Biden criticou o comentário de um comediante no comício de domingo no Madison Square Garden, no qual Tony Hinchcliffe se referiu a Porto Rico como uma “ilha flutuante de lixo”.

“O único lixo que vejo flutuando por aí são os seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é injusta e antiamericana”, disse Biden. “É totalmente contrário a tudo o que fizemos e fomos.”

Antes de embarcar no Força Aérea Dois para seu voo para Raleigh, Harris disse aos repórteres que discordava de “qualquer crítica às pessoas com base em suas escolhas de voto”.

“Representarei todos os americanos, incluindo aqueles que não votam em mim”, acrescentou ela.

Enquanto Harris se manifestava na quarta-feira, ela foi confrontada por manifestantes pró-palestinos em todos os seus três eventos.

“Todos queremos que a guerra em Gaza acabe e que os reféns sejam retirados, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso seja ouvido e conhecido”, disse Harris em Wisconsin. “E todos têm o direito de ser ouvidos, mas agora estou falando.”

Os apoiadores de Harris explodiram com seu comentário, uma referência ao que ela disse ao então vice-presidente Mike Pence durante o debate em 2020. A reação abafou em grande parte os manifestantes.

O que Donald Trump estava fazendo na quarta-feira?

Trump desceu os degraus do Boeing 757 em que viajava e subiu no banco do passageiro de um caminhão de lixo branco que também levava seu nome.

“O que você acha do meu caminhão de lixo?” Trump disse, vestindo um colete de segurança laranja e amarelo sobre sua camisa branca e gravata vermelha. “Isto é uma homenagem a Kamala e Joe Biden.”

Trump e outros republicanos enfrentaram uma reação negativa após a referência de Tony Hinchcliffe a Porto Rico como uma “ilha flutuante de lixo”.

O ex-presidente se distanciou do comediante, mas não chegou a denunciar seu comentário. Ele também disse que não precisava pedir desculpas aos porto-riquenhos.

“Não sei nada sobre o comediante”, disse Trump. “Eu não sei quem ele é. Eu nunca o vi. Ouvi dizer que ele fez uma declaração, mas foi uma declaração que ele fez. Ele é um comediante, o que posso te dizer? Não sei nada sobre ele. Um porta-voz de Trump disse que a piada não reflete seus pontos de vista, mas o ex-presidente não abordou o assunto pessoalmente.

“Eu amo Porto Rico e Porto Rico me ama”, disse Trump do caminhão de lixo.

Ele encerrou a breve aparição dizendo aos repórteres: “Espero que tenham gostado deste caminhão de lixo. Muito obrigado.”

“(A cena do caminhão) se tornou um momento bastante viral entre os apoiadores de Trump”, relatou Heidi Zhou-Castro, da Al Jazeera.

Contudo, “os eleitores aqui dizem que estão simplesmente enojados com a retórica em que esta campanha se transformou… e estão a fazer valer os seus votos”, acrescentou.

“Em lugares como aqui em Milwaukee, Harris realmente leva vantagem. Mas nas áreas rurais do estado, é onde Trump provavelmente encontrará os seus apoiantes.”

O que vem a seguir para as campanhas de Harris e Trump?

Harris fará paradas em dois estados decisivos

A democrata viaja amanhã para o oeste dos EUA, onde fará paradas de campanha em dois estados indecisos. Harris realizará eventos em Reno e Las Vegas, Nevada, e Phoenix, Arizona.

As bandas mexicanas Mana e Los Tigres del Norte se apresentarão nos comícios de Harris em Las Vegas e Phoenix, respectivamente, aparentemente para aumentar o apoio latino.

A cantora Jennifer Lopez também se apresentará no comício de Harris em Las Vegas. No domingo, a artista compartilhou o plano de Harris em sua história no Instagram para construir a economia de Porto Rico e sua rede energética em meio a uma reação negativa aos comentários de Hinchliffe.

Nos últimos dias de sua campanha, Harris confiou significativamente em celebridades e artistas, liderando eventos ao lado de figuras notáveis ​​como Bruce Springsteen, Beyoncé e Maggie Rogers. O evento de quinta-feira acontece poucos dias antes do término da votação antecipada em Nevada, em 1º de novembro.

De acordo com uma reportagem da revista Rolling Stone, a música mexicana tem sido fundamental na mobilização dos eleitores latinos em estados indecisos. Na quinta-feira, La Original Banda El Limon lançou um corrido dedicado a Harris, intitulado “Señora Presidenta”.

Trump vai para Nevada e Novo México

Trump estará em Albuquerque, Novo México; Henderson, Nevada; e Glendale, Arizona, onde falará com Tucker Carlson na Desert Island Arena.

Nevada e Arizona são dois dos sete estados decisivos que decidirão esta eleição.

Uma pesquisa recente divulgada pela CNN na terça-feira revela que os eleitores nestes dois campos de batalha cruciais do Sudoeste estão indecisos sobre quem é a melhor escolha.

Ambos os estados têm votação antecipada, com a pesquisa indicando que 55% dos prováveis ​​eleitores no Arizona e 42% no relatório de Nevada já votaram. Em ambos os estados, votaram até agora mais republicanos registados do que democratas registados.