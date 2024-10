‘Grande parte da minha vida’: ex-associado de Banksy vende seu arquivo | Banksy

Pamela Chelin



UMdepois de vários anos tumultuados, o antigo Banksy o associado Steve Lazarides viu o que estava escrito na parede. Entre os desafios da pandemia, o aumento do custo de vida, as dificuldades de saúde mental e um pesado revés financeiro da sua agora extinta empresa de produção, Lazarides de repente sentiu vontade de recuperar o seu primeiro amor, a fotografia.

Para se dedicar totalmente ao seu ofício, ele está vendendo sua coleção única de obras de arte e artefatos de Banksy. “Esta tem sido uma grande parte da minha vida nos últimos 25 anos, quer eu estivesse trabalhando com ele ou não”, disse Lazarides durante uma ligação da Zoom de Londres na semana passada. “Eu só quero tirar isso da minha bandeja de entrada e voltar a me concentrar em tirar fotos.”

Não é que Lazarides não tenha passado algum tempo atrás das lentes nas últimas duas décadas e meia. Em 2019, ele publicou Banksy Captured, uma crônica dos bastidores de Banksy contada por meio de fotos e anedotas de Lazarides, seguida por um segundo volume um ano depois. Ainda assim, Lazarides diz: “Nunca tive tempo para me dedicar à fotografia que realmente queria, por isso é onde estou agora. Atualmente também estou editando algumas centenas de milhares de imagens que tirei na época pré-Banksy.”

Para limpar o prato, Lazarides recorreu à ajuda dos Leilões Julien, onde o apropriadamente intitulado Sob coação: o arquivo Banksy de Steve Lazarides está programado para ir ao ar hoje no armazém de Julien em Los Angeles e online.

Pulp Fiction, de Banksy. Fotografia: Julien’s Auctions/PA

Apresentando obras de arte originais, incluindo uma pintura de Hooded Figure, um estêncil cortado à mão de Drill Rat e um desenho de Burning Police Car, e mais de 40 gravuras, incluindo Rude Copper, Love Is In The Air (também conhecido como Flower Thrower) e Bomb Hugger, o tesouro também oferece um vislumbre do processo criativo de Banksy com esboços conceituais de Paparazzi Rat e Every Time I Make Love To You, I Think of Someone Else. A diversidade de itens diversos varia de um certificado de registro de nome de domínio original de 2002 até a edição limitada de Puma Clydes usada por Banksy em sua exposição Turf War de 2003.

Lazarides conheceu Banksy em 1997, em Bristol, onde foi enviado pela revista londrina Sleazenation para fotografar e entrevistar o artista de rua. “Eu vi as merdas dele na rua e isso me surpreendeu. Foi totalmente diferente de qualquer outra merda que eu estava vendo”, diz Lazarides. “Aquela coisa do estêncil era política, atrevida e engraçada. E ele poderia colocá-lo em lugares insanos que você realmente não conseguiria com um graffiti completo.” A partir daí, a sua ligação evoluiu rapidamente, com Lazarides pouco depois a tornar-se agente, gestor e galerista de Banksy.

Por mais próximos que fossem, Lazarides diz que o relacionamento deles nem sempre foi fácil. Ele descreve o trabalho com Banksy como “a todo vapor” e observa que o ritmo implacável do prolífico artista tornou sua dinâmica “muito intensa”. No entanto, Lazarides admira a dedicação de Banksy à sua arte, chamando-o de “o verdadeiro”. Ele se lembra com um sorriso caloroso de ocasiões em que eles se encontravam para beber, e Banksy saía para marcar o bar, retornando rapidamente e cheirando a tinta spray, antes mesmo de suas cervejas serem servidas.

Garota com Balão, de Banksy. Fotografia: Julien’s Auctions/PA

Em 2008, entretanto, o exigente show 24 horas por dia, 7 dias por semana, havia cobrado seu preço de Lazarides. “Banksy é um trabalho de tempo integral e eu queria cuidar de outros artistas, então ele seguiu o caminho dele e eu o meu”, diz ele. A partir daí, e até o ano passado, Lazarides trabalhou como marchand, galerista e promotor de arte.

Ele ficou desiludido, entretanto, com a comercialização da arte. “’Quanto é e quanto valerá em três anos?’ Foi só isso”, diz ele, lamentando as pesquisas sobre arte que respondia regularmente. “Esse é o problema de todo o mundo da arte no momento.” Isso marca um forte contraste com suas origens com Banksy. “Ele nunca entrou nisso por dinheiro. Nem sabíamos que você poderia ganhar dinheiro”, diz ele. “Não era arte. Isso estava nas ruas para todos.”

Ainda assim, Lazarides poderá ganhar muito dinheiro com o leilão de hoje, que está estimado em render entre 1 e 2 milhões de dólares. Uma impressão de cerca de 2004 da icônica obra de arte de Banksy, Girl with Balloon, que iniciará o leilão de quinta-feira, já atraiu uma oferta de US$ 60 mil em lances antecipados online. Ironicamente, Lazarides detesta a obra-prima mundialmente amada. “Não suporto a estampa da Garota com Balão”, diz ele. “Todo mundo pensa que esta é uma cena feliz, e eu penso: ‘Nah, é uma garotinha perdendo o coração. Onde você vê felicidade nisso, seu filho da puta doente? Não há felicidade nisso.”

No entanto, Lazarides elogia a infame destruição de uma pintura de Girl with Balloon de 2006, que, orquestrada por Banksy, se autodestruiu na sua tela num leilão da Sotheby’s em 2018, logo depois de ter sido vendida por mais de 1 milhão de dólares. “Só isso já garante a Banksy um lugar na história da arte”, diz Lazarides. “Acho que é uma das peças de arte performática mais fortes que já vi nos últimos anos. Foi ousado e provocativo e exigiu planejamento.” Três anos depois, os restos mortais, que Banksy chamou de Love Is In The Bin, foram vendidos por US$ 25,4 milhões na Sotheby’s.

Uma coleção de telefones descartáveis. Fotografia: Julien’s Auctions/PA

Apesar da notória pegadinha, Lazarides diz que Banksy “parece apoiar bastante este (leilão), o que me deixa muito feliz”. Como ele sabe que tem a bênção de Banksy? Desviando os olhos, Lazarides se torna evasivo. “Ah, você sabe, apenas através daquelas vibrações vindo do céu”, diz ele, antes de abrir um sorriso com um brilho travesso nos olhos.

No entanto, Lazarides prontamente conta que viu Banksy pela última vez “desaparecendo no meio da multidão em um show do Massive Attack”. Durante anos, especulou-se que Banksy seria o vocalista da banda de Bristol, Robert Del Naja, que também é um grafiteiro conhecido como 3D. No entanto, de acordo com os boatos, o fundador do Gorillaz, Jamie Hewlett, que co-criou os quadrinhos Tank Girl, também é um potencial pioneiro de Banksy, assim como o artista Robin Gunningham. Ainda assim, outros teorizam que Banksy é um pseudônimo que abrange um coletivo de artistas. Lazarides permanece calado, mas estima que já lhe pediram 100 mil vezes para revelar a identidade do misterioso artista. Além do mais, ele conta que “um grande negociante de arte americano”, cujo nome ele também mantém em segredo, certa vez lhe fez uma oferta de US$ 10 mil para estragar o disfarce de Banksy.

O compromisso de Lazarides em proteger o anonimato de Banksy é refletido por um conjunto de 15 telefones celulares queimadores que também estão à venda no leilão de hoje. A cada duas semanas, Lazarides, que diz “administrar um navio muito apertado”, comprava um novo telemóvel com dinheiro e encontrava-se com Banksy numa igreja para trocar o seu telefone, com cada novo número de telefone mantido em sigilo entre eles.

Prestes a abandonar tais recordações notáveis, artefatos pessoais e obras de arte lendárias, pode-se perguntar se Lazarides ficará impressionado com o remorso do vendedor após o leilão. Mas ele ressalta que não é propenso à nostalgia nem a viver no passado. “Mantive alguns trechos dirigidos a mim, como bilhetes irados que eu encontrava colados na tela do meu computador pela manhã com fita adesiva”, diz Lazarides. “Mas não preciso de 1.000 impressões para provar que trabalhei com Banksy. Está feito.”