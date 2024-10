Podcast debate anistia pelo 8/1 e sucessão no Congresso – 31/10/2024 – Podcasts

Gabriela Mayer, Laura Lewer, Lucas Monteiro, Paola Ferreira Rosa, Thomé Granemann, Gustavo Simon



As articulações para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nas presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, se intensificaram nesta quarta-feira (30). Entre os deputados, as bancadas de PT, PL, Podemos e MDB selaram apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB), indicado de Lira; no Senado, o PL fechou posição em torno de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Os movimentos dos últimos dias no Congresso para tentar atrair o endosso dos partidos do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro incluíram uma outra medida importante na Câmara. Lira decidiu tirar da Comissão de Constituição e Justiça o texto que anistia manifestantes golpistas do 8 de Janeiro e criou uma comissão especial para ele.

A jogada serviria para atrair PT e PL para o lado de Motta. Do lado governista, a tramitação mais demorada no colegiado abriria janelas de negociação com o deputado e até a chance de o texto ser inviabilizado, dependendo do clima político. Para a oposição, representaria a possibilidade de inclusão de uma emenda que beneficie diretamente Bolsonaro —algo que o ex-presidente deixou claro em uma visita surpresa ao Senado.

O Café da Manhã desta quinta-feira (31) trata do debate sobre a anistia para os golpistas do 8 de Janeiro no Legislativo. O advogado Davi Tangerino, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, explica os aspectos políticos e jurídicos do projeto de lei e analisa como ele pode encorpar a disputa entre Congresso e Supremo Tribunal Federal.

