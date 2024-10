Eleições nos EUA: faltam 8 dias – O que dizem as pesquisas, o que Harris e Trump estão fazendo | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Faltando oito dias para o eleiçãoex-presidente Donald Trump organizou um comício no Madison Square Garden, em sua cidade natal, Nova York, enquanto a vice-presidente Kamala Harris fazia campanha estado de balanço da Pensilvânia.

No comício do Madison Square Garden, no domingo, Trump insistiu repetidamente nos seus planos para travar a imigração indocumentada e deportar migrantes que descreveu como “criminosos cruéis e sedentos de sangue”.

Entretanto, a vice-presidente Kamala Harris disse em Filadélfia que ninguém deveria ficar à margem. “Estamos focados no futuro e nas necessidades do povo americano”, disse ela.

Ao meio-dia de domingo (16h GMT), mais de 41 milhões de americanos já haviam votado pessoalmente ou por correio, de acordo com uma contagem do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. Em 2020, no meio da pandemia da COVID-19 – mais de 100 milhões de eleitores votaram antes do dia das eleições.

Harris e Trump permanecem empatados nesta disputa muito acirrada.

Uma pesquisa CBS News/YouGov divulgada no domingo mostrou que Harris está liderando Trump nacionalmente, com 50 por cento em comparação com os 49 por cento de Trump, mas o resultado permanece sujeito à margem de erro da pesquisa.

A pesquisa também mostrou que há uma grande divisão de gênero na disputa, com mais homens preferindo Trump e mais mulheres preferindo Harris. Trump, mostra a pesquisa, lidera os eleitores do sexo masculino por 54% a 45%, enquanto Harris lidera os eleitores do sexo feminino por 55% a 43%.

Os homens são mais propensos a ver Trump como um líder forte (64% a 50%), enquanto as mulheres são mais propensas a dizer que Harris tem a “saúde mental e cognitiva” certa para ser presidente, de acordo com a pesquisa.

Em um análise separada do rastreador eleitoral diário do FiveThirtyEight, Harris estava ligeiramente à frente nas pesquisas nacionais no domingo, à frente de Trump por 1,4 pontos percentuais. No entanto, a tendência de longo prazo mostra que a corrida está cada vez mais próxima, com a diferença a diminuir em relação aos 1,7 pontos da semana passada.

Sete estados decisivos dos EUA provavelmente determinarão o resultado das eleições.

De acordo com o rastreador diário de pesquisas do FiveThirtyEight, Harris mantém uma liderança estreita em Michigan e Wisconsin. Entretanto, Trump mantém uma ligeira vantagem sobre Harris na Pensilvânia e no Nevada e desfruta de uma vantagem mais substancial na Carolina do Norte, no Arizona e na Geórgia.

Em todos os sete estados, no entanto, os candidatos estão a dois pontos um do outro, bem dentro das margens de erro das sondagens, deixando cada estado numa disputa poucos dias antes da votação final.

O que Kamala Harris estava fazendo no domingo?

No domingo, a candidata Democrata discursou na Igreja da Compaixão Cristã de Filadélfia, onde sublinhou o que está em jogo nas eleições, descrevendo-as como “as eleições mais importantes da nossa vida”.

“Em apenas nove dias, temos o poder de decidir o destino da nossa nação para as gerações vindouras”, disse Harris, em comentários divulgados pela CBS Filadélfia.

“Aqui, na Pensilvânia, neste momento, cada um de nós tem a oportunidade de fazer a diferença”, disse ela. “A grande vantagem de viver numa democracia é que nós, o povo, temos a opção de responder a essa pergunta. Portanto, respondamos não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas obras.”

Harris também se dirigiu aos jovens eleitores, chamando-os de “com razão, impacientes por mudanças”.

Para a Geração Z: Vocês, que apenas conheceram a crise climática, são líderes naquilo que precisamos fazer para proteger o nosso planeta.

Você que cresceu com exercícios de tiro ativo sabe o que devemos fazer para garantir a segurança em nossas escolas.

Vocês que podem ter menos direitos do que suas mães e avós têm… -Kamala Harris (@KamalaHarris) 27 de outubro de 2024

No domingo, Harris foi questionada por repórteres se ela estava preocupada com o conversas recentes entre Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os dois compartilharam um relacionamento próximo durante a presidência de Trump.

Questionada sobre se estas conversações poderiam minar os objetivos do atual governo dos EUA, ela respondeu: “Não”.

“Acredito que é extremamente importante que nós, como Estados Unidos da América, sejamos participantes activos no encorajamento de uma guerra, que esta guerra acabe, que retiremos os reféns, mas também que haja um compromisso real entre as nações para um acordo de dois solução estatal e o ‘dia seguinte’ (em Gaza)”, disse Harris aos repórteres.

Um recente Pesquisa Arab News/YouGov descobriram que o apoio árabe-americano a Trump (45 por cento) superou ligeiramente o de Harris (43 por cento), com mais entrevistados também vendo Trump como mais propenso a resolver o conflito Israel-Palestina.

O que Donald Trump estava fazendo no domingo?

O candidato republicano reuniu seu Make America Great Again (MAGA) em um evento na cidade de Nova York, prometendo reprimir a migração e mirando em Harris.

“O dia 5 de novembro será a data mais importante da história do nosso país e, juntos, tornaremos a América poderosa novamente”, afirmou o ex-presidente, que pintou o retrato de um país assolado por crises económicas e sociais.

Trump também culpou Harris – a quem descreveu como um “marxista de esquerda radical” que é pouco inteligente e “inadequado” para servir como presidente – pelos problemas que o país enfrenta. “Você destruiu o nosso país”, disse ele, referindo-se ao vice-presidente dos EUA.

Separadamente, a atuação controversa de um comediante gerou reações depois que ele se referiu a Porto Rico como uma “ilha flutuante de lixo”.

O comediante Tony Hinchcliffe perguntou: “onde estão meus orgulhosos latinos esta noite?”, antes de mergulhar em uma série de piadas sobre a imigração e a fronteira entre o Texas e o México. “Vocês entendem o que quero dizer? Está totalmente aberto; há tantos deles”, acrescentou.

O desempenho de Hinchcliffe sofreu uma reviravolta drástica quando comparou Porto Rico, um território dos EUA, a resíduos oceânicos.

“Há muita coisa acontecendo, tipo, não sei se você sabe disso, mas há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano agora. Sim. Acho que se chama Porto Rico”, disse Hinchcliffe.

Sua piada foi imediatamente criticada pela campanha de Harris, que compete com Trump para conquistar as comunidades porto-riquenhas na Pensilvânia e em outros estados indecisos. A superestrela da música porto-riquenha Bad Bunny apoiou Harris logo após os comentários de Hinchcliffe.

A normalmente combativa campanha de Trump deu o raro passo de se distanciar de Hinchcliffe. “Esta piada não reflete as opiniões do presidente Trump ou da campanha”, disse a conselheira sênior Danielle Alvarez em comunicado.

O que vem a seguir para as campanhas de Harris e Trump?

Kamala Harris e Tim Walz – manifestação conjunta em Michigan

Harris e o candidato à vice-presidência Tim Walz estão organizando um comício e concerto de campanha em Ann Arbor, uma cidade universitária em Michigan. O evento contará com a apresentação da cantora e compositora Maggie Rogers.

No Michigan, Harris e Trump estão a lutar para atrair eleitores, incluindo uma população árabe-americana e muçulmana profundamente preocupada com a guerra de Israel em Gaza.

Trump apoia totalmente Israel, mas não disse como encerraria o conflito. Mesmo assim, ele parece estar ganhando o apoio de alguns muçulmanos americanos que estão descontentes com o apoio do presidente Joe Biden e de Harris a Israel durante a guerra até agora.

“É seguro dizer que é um estado em que Kamala Harris deve vencer, mas os árabes-americanos – que têm apoiado os democratas muito mais do que os republicanos desde 2004 e o Iraque e Abu Ghraib – estão realmente insatisfeitos com a administração Biden e com a administração de Kamala Harris. falta de distanciamento da administração Biden na questão de Gaza (e) agora do Líbano”, disse John Zogby, pesquisador e fundador da John Zogby Strategies, à Al Jazeera.

Comício de Trump na Geórgia

Trump discursará em Atlanta na segunda-feira.

Ele começará com um discurso no National Faith Summit em Powder Springs e terminará com um comício na Georgia Tech.

De acordo com relatos da mídia local, Trump se dirigirá primeiro a mais de 1.000 pastores e líderes religiosos antes de se dirigir ao Pavilhão McCamish para seu comício de campanha programado.

Espera-se que Trump enfatize as questões económicas e promova a votação antecipada.

A Geórgia, com 16 votos no Colégio Eleitoral, é outro estado-chave no campo de batalha – Trump venceu em 2016, mas perdeu o estado por pouco para o presidente Biden em 2020.