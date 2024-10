Preço do petróleo cai 4% após ataque de Israel ao Irão; Confiança empresarial do Reino Unido atinge mínimo de quatro meses antes do orçamento – negócios ao vivo | Negócios

A líder do Partido Social Democrata, Vilija Blinkeviciute, na noite da segunda volta das eleições legislativas lituanas, em Vilnius, 27 de outubro de 2024. MINDAUGAS KULBIS/AP

Ao obter o primeiro lugar com 52 dos 141 assentos no Seimas (Parlamento Lituano), no final da segunda volta das eleições legislativas, domingo, 27 de Outubro, os sociais-democratas lituanos obtiveram uma vitória clara. “Os resultados das eleições mostram que os lituanos, onde quer que vivam – em cidades ou aldeias – querem mudanças e precisam de um governo completamente diferente”declarou, ao final da noite, a líder do Partido Social Democrata, Vilija Blinkeviciute (64 anos).

Momentos antes, o líder da União Pátria-Democratas-Cristãos Lituanos, Gabrielius Landsbergis, o ministro dos Negócios Estrangeiros cessante, tinha admitido a derrota. À frente de um governo de centro-direita liderado desde 2020 pela primeira-ministra Ingrida Simonyte, o seu partido surge apenas na segunda posição, com 28 assentos. Num breve discurso, Landsbergis apelou aos social-democratas para formarem “governo responsável” et “não inverter a direção” tomadas pelo país nos últimos anos.

No domingo à noite, Vilija Blinkeviciute, eurodeputada desde 2009, reuniu-se com os líderes da União dos Democratas pela Lituânia (centro-esquerda), que ficou em quarto lugar (14 eurodeputados), e da União Agrária Lituana e dos Verdes (centro-direita), que classifica sexto (8 deputados), com vista à formação de uma aliança. Mesmo que as negociações prometam ser difíceis, nomeadamente devido à animosidade pessoal entre os líderes destes dois partidos, tal coligação teria o mérito de ter maioria no Parlamento.

Deterioração preocupante dos serviços públicos

Para o fazer, o futuro governo não precisaria, portanto, de contar com o apoio do partido populista Nemuno Ausra (Amanhecer do Rio Niemen), criado em Novembro de 2023 e que ficou na terceira posição com 15% dos votos (20 deputados). Excluído do partido Liberdade e Justiça (conservador liberal) em maio de 2023, após ter feito comentários antissemitas nas redes sociais, o seu líder, Remigijus Zemaaitite, está atualmente a ser julgado por incitação ao ódio racial por um tribunal de Vilnius. Em maio, obteve 11% dos votos nas eleições presidenciais, vencidas pelo presidente cessante, Gitanas Nauseda (independente).

Segundo o cientista político Ramunas Vilpisauskas, o partido radical deve a sua excelente pontuação ao seu discurso antissistema: “Ele ainda não é considerado parte do establishment e as críticas dos grupos tradicionais a ele têm ajudado a mantê-lo no centro das atenções, enquanto o seu programa permanece muito vago. »

