Em Brasília, Acre participa do Encontro com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres

A titular da Secretaria de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, participou do Encontro com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres junto à ministra das mulheres, Cida Gonçalves, para o diálogo sobre o orçamento de políticas públicas para mulheres, a assinatura do termo de cooperação para definição de encaminhamentos para denúncias do Ligue 180 e a assinatura do pacto de prevenção aos feminicídios. O evento aconteceu em Brasília, na terça-feira, 26, e nesta quarta-feira, 27.

No primeiro dia do evento, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins se comprometeram para a construção dos Planos Estaduais de Prevenção aos Feminicídios.

As gestoras também receberam o Manual de Orientações para Emendas Parlamentares 2025 formulado pelo Ministério das Mulheres, que orienta a destinação de orçamentos em programas do órgão, como a Casa da Mulher Brasileira e o Ligue 180. Com o propósito de organizar o envio, recebimento e acompanhamento de denúncias feitas à Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, o Ministério das Mulheres firmou, nesta terça-feira, 26, acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com 11 estados.

O intuito dos ACTs é ampliar a rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência nos estados, unindo esforços entre governo federal, governos estaduais e Ministério Público, para que as denúncias sejam tratadas de maneira eficiente e as vítimas recebam o suporte necessário com rapidez.

Após a formalização dos ACTs, o Ligue 180 realizará, no dia 9 de dezembro, a qualificação dos pontos multifocais de cada estado, para avançar mais uma etapa no desenvolvimento da Central Ligue 180. A colaboração entre as instituições envolvidas cria um sistema integrado que melhora a resposta das autoridades e organiza o atendimento às mulheres em situação de violência.

“Participar de pautas em âmbito nacional é muito gratificante e motivo de celebração porque cada vez mais avançamos nas conquistas para as mulheres. O trabalho que fazemos é posto em pauta e conversando com outras gestoras e o Ministério das Mulheres percebemos que mesmo que cada lugar seja uma situação particular, pelo contexto regional e cultural, nós trocamos experiências e isso ajuda na forma como praticamos as políticas públicas, sempre com melhorias”, ressaltou a representante da pasta das Mulheres do Acre, Márdhia El-Shawwa.

