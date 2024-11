em Chiva, perto de Valência, “não podemos fazer outra coisa senão ajudar-nos uns aos outros”

A agenda econômica desta sexta-feira (1º) traz a publicação do relatório de emprego (payroll) de outubro dos Estados Unidos, com as apostas no ritmo de corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na próxima semana. A reta final das eleições americanas, bem como balanços do terceiro trimestre devem repercutir no mercado financeiro hoje em meio à espera pelas medidas de corte de gastos do governo brasileiro.

Ainda na agenda econômica hoje, serão conhecidas as duas leituras de Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial de outubro da S&PGlobal e Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). Enquanto isso, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, discursa.

No Brasil, saem o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) de outubro e os dados da produção industrial de setembro, além do PMI industrial de outubro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do lançamento do canal CNBC Brasil, em São Paulo. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) grava entrevista, por videoconferência, ao canal privado francês TF1.

Confira os 6 assuntos mais importantes do mercado financeiro hoje

Bolsas internacionais

Os mercados futuros em Nova York se recuperam das perdas da véspera com o salto de mais de 5% da Amazon (AMZO34) e Intel (ITLC34) após balanços, enquanto a Apple (AAPL34) recuava 1,2%, pressionada pelo resultado de vendas na China.

Os juros dos Treasuries (títulos da dívida americana) sobem e o dólar também, após ganhar 3,17% em outubro.

As bolsas europeias também mostram sinal positivo em meio ao bom desempenho de ações de energia e do PMI da indústria da China a 50,3 em outubro, que abandonou o terreno de contração e veio acima da previsão do mercado.

Payroll

Investidores ficam à espera do payroll após sinais difusos do mercado de trabalho e incertezas com a eleição presidencial sugerindo juros mais altos à frente. A previsão é de que foram criados 100 mil empregos (mediana) em outubro no país, após 254 mil vagas em setembro. A mediana para salário médio por hora é de 0,3% na comparação mensal, enquanto a taxa de desemprego deve seguir em 4,1%.

Balanços

No exterior, a temporada de balanços do terceiro trimestre segue com os resultados das petroleiras ExxonMobil e Chevron antes da abertura dos mercados. A ExxonMobil reportou lucro de US$ 8,61 bilhões no período, revertendo prejuízo de US$ 630 milhões em igual período do ano passado, mas decepcionou em receita.

Por aqui, os balanços retomam na segunda-feira (4), com os números de Itaú (ITUB4), Klabin (KLBN11) e mais. Confira aqui o calendário de balanços do terceiro trimestre completo.

Fusão de Auren (AURE3) e AES Brasil (AESB3)

A Auren e a AES Brasil Energia informaram na quinta-feira (31) que a combinação de negócios foi concluída. Com a consumação de todas as etapas da operação, a AES Energia passa a ser subsidiária integral.

Além disso, na última quarta-feira (30), os balanços das empresas de energia foram divulgados ao mercado. A Auren reverteu prejuízo e alcançou lucro de R$ 270,8 milhões no terceiro trimestre, enquanto a AES fez o caminho contrário, revertendo lucro em prejuízo milionário.

O E-Investidor reuniu as principais análises do mercado sobre os balanços e a fusão para orientar o investidor sobre os próximos passos das empresas – confira nesta matéria.

Commodities

As commodities operam em direções contrárias mais uma vez, seguindo o movimento da véspera, com o petróleo ganhando 2,00% com relatos de que o Irã prepara retaliação contra Israel nos próximos dias. Já o minério de ferro fechou em queda de 1,47% na China.

Tanto os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3), quanto da Petrobras (PETR3; PETR4) avançavam 0,75%, por volta das 8h15 (de Brasília), no pré-mercado em Nova York.

Mercado brasileiro

O apetite por risco no exterior e o petróleo forte podem aliviar a abertura da B3, embora a queda do minério na China e a impaciência do mercado com a demora do anúncio das medidas fiscais sejam contrapontos.

O dólar e juros futuros podem ganhar impulso com os Treasuries, se o rumo não mudar após o payroll, e com a notícia de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará na Europa na próxima semana.

Mesmo sem fixar prazo para o anúncio ou estimar o impacto desse pacote, o recado do governo é de que o material já está sendo redigido e passando por análise jurídica.

Na quinta-feira (31), o dólar bateu R$ 5,78 após subir 6% em outubro, e os juros futuros já tocaram máximas na reta final da sessão diante também da convicção entre economistas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai acelerar o ritmo do aperto na próxima semana, com 0,50 ponto porcentual na Selic, a 11,25% ao ano.

Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o mercado financeiro hoje.

* Com informações do Broadcast

