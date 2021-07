Em Cruzeiro do Sul, instituições lançam campanha “Aqui tem turismo”

[drocap]O[/dropcap] lançamento da campanha “Aqui tem turismo – Turistando no Juruá”, realizado pelo Sistema Fecomércio/AC, em parceria com o Sebrae no Acre, aconteceu nesta segunda-feira (5), na cidade de Cruzeiro do Sul. A ação, que acontece de 5 a 9 de julho, nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rio Branco, busca fomentar a retomada do turismo doméstico, com responsabilidade, neste período de pandemia.

O evento conta com a presença do biólogo Richard Rassmussen e do presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio. “A questão é holística para se discutir vários outros aspectos, como, por exemplo, aumentar a frequência aérea, trazer turistas internacionais. O Acre tem um potencial fantástico de turismo ecológico”, destacou Sampaio.

Também participam da programação o governador do Estado, Gladson Cameli, o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, a secretária de Turismo, Eliane Sinhazique, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, o presidente da FIEAC e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, José Adriano, além da diretoria do Sebrae: Marcos Lameira, diretor-superintendente, Lauro Santos, diretor técnico, e Francinei Santos, diretor administrativo-financeiro.

“Este é um momento muito especial, é de grande importância ter este incentivo para o comércio e para a indústria, pois o turismo movimenta toda uma cadeia. As pessoas, não só aqui do Acre, necessitam desse aporte, desse incentivo, para tocar suas vidas neste momento”, ressaltou o presidente do CDE, José Adriano.

Eliane Sinhazique falou sobre a importância do Sebrae na capacitação do trade de turismo, com cursos de atendimento, precificação, entre outros. “Queremos um Acre como destino, e não mais como corredor de passagem. Estamos preparando as pessoas que trabalham no trade turístico. São 57 setores da economia que geram emprego e renda, a partir do momento que chega gente no nosso estado, precisamos de mais pessoas capacitadas no segmento de turismo, para fazer a roda da economia girar”, disse.

O prefeito de Cruzeiro do Sul relatou os esforços em alavancar o potencial turístico da região. “Temos projetos audaciosos e o Sistema S certamente será um grande parceiro para que possamos fomentar e alavancar esse setor que foi tão prejudicado pela pandemia. Um dos setores que mais tem possibilidade de crescer, nessa fase em que estamos saindo da crise da pandemia, é o turismo”, pontuou Zequinha Lima.