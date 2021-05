Em dez pontos, Rio Branco inicia nova etapa de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda

A prefeitura de Rio Branco informou neste domingo, 2, que será iniciada nesta segunda-feira, 3, a nova etapa de vacinação contra a Covid-19 na capital em dez pontos de vacinação. Podem receber a primeira dose pessoas a partir de 59 anos com comorbidades. A vacinação ocorre das 8h às 17h.

Segundo a prefeitura, gestantes e puérperas com comorbidades, renais crônicos e pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos também poderão procurar os pontos de vacinação para receber a primeira dose do imunizante.

Ainda de acordo com a prefeitura, a aplicação de doses é feita nas unidades de saúde. Além disso, é preciso levar um documento de identidade com foto.

Podem receber a primeira dose pessoas a partir de 59 anos com comorbidades (veja abaixo as doenças e condições incluídas nesta fase de vacinação).

Ao ac24horas, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, explicou que a vacinação da segunda dose será ocorrerá no drive-thru – Pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/Em frente ao 7º BEC para deixar as URAps cuidando apenas das comorbidades. Segundo ele, após a instalação de internet no 7º BEC a prefeitura irá colocar as comorbidades para serem vacinadas no local, mas não deu data exata. Portanto, aqueles integrantes da nova etapa de vacinação citada no início do texto devem procurar umas 10 Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) citadas abaixo para a vacinação a partir desta segunda-feira (03).

Em um vídeo, o secretário dá detalhes de como ocorrerá a nova etapa de vacinação na capital.

Confira os locais de vacinação:

Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena, Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral, Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) da Vila Ivonete, Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Bacurau, Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Rosangela Pimentel, Policlínica Barral y Barral e Unidades Básicas de Saúde (UBS) Valdeisa Valdez e a Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar – no bairro Quinze.