Em Lyon, a CMA CGM se encarrega dos contêineres do porto Edouard-Herriot

As universidades nos Estados Unidos foram especialmente repressivas no ano passado. Vários gostos Universidade de Columbia e Universidade de Nova York redefiniram os protestos contra o Estado de Israel e a sua ideologia fundadora, o sionismo, como actos de anti-semitismo. Campus após campus trouxe a aplicação da lei ter os seus próprios estudantes, professores e funcionários presos e acusados ​​por exigirem o fim do genocídio de Israel em Gaza e pela crescente ocupação ilegal do território palestiniano. Muitas universidades negou aos alunos graduados seus diplomas e suspenso, expulso ou ameaçado de expulsar estudantes pela sua participação em protestos.

Não era como se as universidades nos EUA tivessem sido tolerantes com os protestos em massa no passado. As universidades chamaram a polícia contra os seus estudantes nas décadas de 1960 e 1970, quando estes organizaram protestos pelos direitos civis ou também protestaram contra a guerra americana no Vietname. Em maio de 1970, a Guarda Nacional dos EUA matou quatro estudantes manifestantes e feriu outros nove em Universidade Estadual de Kent em Ohio. Nesse mesmo mês, dois estudantes também foram mortos e outros 12 feridos por aplicação da lei local em Universidade Estadual de Jackson no Mississipi.

Sempre foi da natureza das universidades dos EUA – com as suas abordagens de cima para baixo na gestão dos campi – fazer tudo o que puderem para reprimir qualquer forma de desobediência civil, para punir os estudantes por tentarem organizar protestos. Com as respostas generalizadas e fortes aos protestos anti-genocídio nesta Primavera e as amplas revisões da regulamentação em quase todos os campus com o objectivo de reprimir qualquer potencial renovação de tais protestos neste Outono, no entanto, uma coisa é clara. Hoje, a universidade americana – tal como o Estado-nação americano – está mais uma vez no auge da repressão. Transformou-se totalmente numa entidade corporativa que vê o silenciamento da dissidência e a manutenção da ordem e da obediência como parte da sua declaração de missão.

Na Universidade de Towson, por exemplo, a punição para um punhado de estudantes que fizeram uma “morte” em Novembro de 2023 para chamar a atenção para o genocídio de Israel em Gaza, incluindo a exigência de que escrevessem ensaios explicando como mobilizaram os protestos estudantis. A procuradora do estado de Illinois, Julia Rietz, a pedido da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, ainda está considerando registrar “acusações de ação popular” por crime contra quatro estudantes pela construção de um acampamento pró-palestiniano no campus. Muitos outros exigiram que os alunos concluíssem módulos obrigatórios sobre os direitos da Primeira Emenda à liberdade de expressão, expressão e reunião, que incluem explicações sobre vários limites universidades pode legalmente impor a cada um. Outras instituições exigem agora que os estudantes se registem como um grupo organizado e procurem aprovação prévia sobre onde, quando e como podem protestar.

O resultado geral foi muito menos protestos no outono de 2024 do que na primavera. É como se os líderes do ensino superior e os doadores das universidades não compreendessem que o objectivo do protesto – e, na verdade, de qualquer tentativa organizada de desobediência civil – é perturbar. A ruptura garante que aqueles que estão no poder não possam desviar a cabeça das questões que os manifestantes amplificam, como acontece com o genocídio em curso de Israel na Palestina e a cumplicidade dos EUA nele.

Parece que as universidades só querem protestos fracos, do tipo que não as forçará a mudar a forma como funcionam ou como investem as suas dotações – protestos sem qualquer força.

Experimentei isto em primeira mão, muitas décadas antes do início do genocídio em Gaza, que revelou a natureza opressiva da universidade americana no ano passado. Durante a graduação na Universidade de Pittsburgh, fui membro da Black Action Society (BAS). Depois de anos de reuniões, panfletos e petições exigindo que a universidade se desfizesse do regime do apartheid na África do Sul, a administração de Pitt concordou em permitir que a BAS marchasse pelo campus. Naquela época, era meu último ano, o outono de 1990, e nossa pequena marcha já era um pouco tarde demais. A África do Sul já estava no caminho de um futuro pós-apartheid quando a administração de Pitt aquiesceu.

O nosso protesto aprovado pela universidade contrastou fortemente com os protestos anti-apartheid que atingiram Nova Iorque em 1985, no âmbito dos quais um coalizão de grupos estudantis bloqueou Hamilton Hall (agora Mandela Hall) na Universidade de Columbia por três semanas. Estes protestos não autorizados acabaram por forçar a Columbia a desinvestir nas suas participações financeiras na África do Sul.

As universidades aprovam ações de protesto apenas quando sabem que é pouco provável que façam muita diferença. E os protestos educados raramente conseguem outra coisa senão uma incômoda complacência.

Este ano, além dos estudantes que perderam a formatura, um número incontável de professores e funcionários viram-se desempregados ou despedidos por causa da sua participação em protestos pró-Palestina. A maioria deles, porém, não é como ex-professora do Muhlenberg College Maura Finkelsteinaté agora o único membro efetivo do corpo docente foi demitido por causa de seu discurso anti-genocídio. As faculdades despediram um número considerável de contingentes anti-genocídio e professores adjuntos, que já eram vulneráveis ​​devido ao seu estatuto de “contrato de trabalho de curta duração”. Muitos outros docentes contingentes que falaram abertamente sobre a Palestina, no entanto, foram simplesmente colocados “sob investigação” e os seus contratos foram silenciosamente autorizados a expirar sem renovações. Como disse Anita Levy, oficial sênior do programa da Associação Americana de Professores Universitários (AAUP), durante uma entrevista ao The Intercept no início deste ano, “a maior parte de nossas investigações, até mesmo nossos casos, tem a ver com violações do devido processo” para contingentes. faculdade.

Posso ser um desses acadêmicos contingentes cujo contrato não foi renovado e o emprego terminou sem o devido processo. Um mês depois de publicar meu artigo na Al Jazeera “A adesão do centro americano à extrema direita alimenta a máquina de guerra de Israel” em outubro de 2023, meu chefe do departamento de história da Loyola University Maryland me deu uma palavra não oficial de que meu contrato não seria renovado. EU entrou em contato com Loyola por meio da AAUP para obter mais detalhes em junho de 2024, mas recusaram-se a fornecer qualquer explicação. Provavelmente nunca terei a certeza do papel que a minha posição anti-genocida contra Israel desempenhou na minha não renovação, em comparação com outras políticas internas do meu departamento e da minha universidade. Mas o momento da minha notificação não oficial da não renovação do meu contrato é bastante curioso.

Em março passado, estudantes anti-genocídio colocaram um adesivo com a bandeira palestina na minha placa de horário de expediente. Meu departamento queria saber se eu queria que essa placa fosse retirada, chamando-a de “ato de vandalismo”. Eu disse: “Não, está perfeitamente bem. Os alunos devem ser capazes de se expressar. Quem sou eu para não apoiá-los?” Nenhum dos meus colegas passou pelo meu escritório durante o restante do semestre da primavera, exceto para perguntar sobre a data da minha partida, para que pudessem transferir um novo membro do corpo docente para o meu escritório.

O facto de não estar sozinho naquilo que alguns chamam de “o novo macarthismo” nas universidades dos EUA é um consolo. Não me passou despercebido que um número desproporcional de acampamentos, protestos, prisões, suspensões e não renovações que ocorreram e estão no registro público ocorreu em universidades públicas e privadas de elite. A repressão ao longo do ano passado teve um efeito inibidor na repressão dos protestos em universidades predominantemente brancas frequentadas pelas elites educativas e socioeconómicas da América. Para o resto da academia, a liberdade acadêmica e o aspecto das artes liberais de uma educação universitária estão em suporte vital. A enorme pressão proveniente de políticos de centro-direita e de extrema-direita, das legislaturas estaduais e do Congresso dos EUA – para não mencionar os doadores e conselhos de administração das universidades – colocou até mesmo a administração universitária mais bem-intencionada num papel repressivo.

Todas as universidades dos EUA – independentemente da sua dimensão, influência e poder económico, querem um corpo docente e discente apolítico e acrítico, que não cause problemas, assuste os doadores ou prejudique o seu conforto diário. Eles esperam por uma comunidade no campus que permaneça tão quieta e dócil quanto ratos de igreja depois de beber vinho de comunhão.

Aparentemente, o mesmo acontece com ambos os partidos políticos. Pouco antes do Dia de Ação de Graças, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por esmagadora maioria outra resolução adoptando essencialmente a Definição de trabalho de anti-semitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA)que classifica muitas críticas diretas ao Estado de Israel e às suas políticas contra os palestinianos que vivem sob a sua ocupação como antissemitas.

Ainda não se sabe se esta é uma nova era do macarthismo. À luz do último ano de protestos, porém, talvez o direito de alguém dizer algo sobre uma injustiça e expressá-la na arte e em protesto com outros indivíduos com ideias semelhantes deva ser um critério sério quando os estudantes consideram que faculdade gostariam de frequentar. . Se alguém classificasse as universidades pela sua disponibilidade para abraçar protestos, suspeito que quase todas as instituições de ensino superior seriam reprovadas nesta medida. A tentativa geral de fechar e calar estudantes e professores provavelmente sairá pela culatra, talvez até levando a protestos violentos e a uma resposta desproporcionalmente mortal e violenta. Mas seja qual for esta época, a ideia de que a universidade dos EUA é um lugar de pensamento crítico, de justiça social, de artes liberais e de fazer do mundo um lugar melhor é tão falsa quanto o dia é longo.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.