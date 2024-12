Suspeito de fraude cibernética nigeriano extraditado de Gana para os EUA – DW – 13/12/2024

Os EUA garantiram a extradição de nigeriano cidadã Abiola Kayode por acusações de fraude eletrônica, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

O homem de 37 anos já havia estado no programa Most Wanted do Federal Bureau of Investigations (FBI). Criminoso cibernético Lista.

Kayode foi acusado de enviar e-mails falsos a funcionários de uma empresa norte-americana onde se passava por executivo de negócios, pedindo-lhes que transferissem fundos para contas que ele e seus associados controlavam.

“Essas contas bancárias pertenciam em grande parte a vítimas de fraudes românticas na Internet, que foram instruídas por co-conspiradores a transferir os fundos para outras contas bancárias”, disse o promotor distrital do Departamento de Justiça federal do estado de Nebraska, no meio-oeste.

Gana extradita suspeito após co-conspiradores serem condenados

Ganense as autoridades concederam um pedido de extradição dos EUA e o entregaram a agentes especiais do FBI, de acordo com o comunicado.

O suspeito então compareceu ao tribunal na quinta-feira e permanece detido enquanto aguarda julgamento.

O gabinete do procurador distrital disse que vários co-conspiradores já tinham sido condenados, “com sentenças que variam entre 49 e 96 meses e milhões em restituição”, enquanto outros ainda não foram detidos.

O comunicado afirma que as autoridades ganenses ajudaram o FBI nas investigações.

Editado por: Roshni Majumdar