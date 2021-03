Em Mâncio Lima, jovem morre após perder direção de moto e colidir contra muro e parede de comércio

Antônio Jeremias Costa, 21 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na madrugada deste sábado, 20, no município de Mâncio Lima, depois de bater a moto em um comércio e no muro de uma casa. O jovem teve fratura grave na coluna cervical.

Segundo informações de testemunhas, ele havia ingerido bebida alcoólica, corria com a moto e não conseguiu fazer uma curva. Subiu no meio fio, bateu em um comércio e no muro da casa. O SAMU levou Antônio Jeremias para o Pronto-Socorro da cidade, mas ele não resistiu.

Jeremias era frentista de um posto de combustível e estava de folga. A moto não era dele e segundo testemunhas, o jovem não tinha habilitação para dirigir. A situação da moto, que era emprestada, também é irregular.