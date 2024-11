Em Marrocos, famílias mais pequenas e mais urbanas, segundo o último censo

Um casal e o filho perto da aldeia de Amellagou, Marrocos, em setembro de 2022. FADEL SENNA/AFP

O Marrocos ganhou 25 milhões de habitantes no espaço de sessenta anos. São hoje quase 37 milhões, segundo os resultados (parcialmente comunicados) do último censo decenal, realizado em 1é até 30 de setembro. Se a população francesa tivesse crescido a este ritmo, hoje teria ultrapassado os 140 milhões. Mas por mais espectacular que seja – sem ser excepcional em África – o grande salto demográfico de Marrocos está a viver o seu crepúsculo.

Esta é uma das principais confirmações do trabalho de contagem realizado pelo Ministério do Interior e pelo Alto Comissariado do Planeamento (HCP): a população do reino continua certamente a aumentar, mas a um ritmo mais lento. A sua taxa de crescimento de dez anos, 30% em média entre 1960 e 2000, desacelerou significativamente. Dividido por dois na década de 2000, estagnou em 9% durante dez anos. A uma taxa anual, o crescimento populacional de Marrocos caiu mesmo abaixo da barreira simbólica de 1%.

Esta desaceleração não é surpreendente. A mortalidade continua a diminuir, assim como a taxa de natalidade. Perto do final da sua transição demográfica, Marrocos deverá atingir “sua população estacionária, estimada em 45 milhões de habitantes, por volta do ano 2050”prevê o HCP. Nesta data, o seu aumento natural será “praticamente insignificante”.

Êxodo rural

Tal como em todo o Norte de África, a população de Marrocos vive mais tempo do que antes – quase 77 anos em média, em comparação com 47 anos em 1960 – e tem menos filhos do que as gerações anteriores. A taxa de fertilidade, que era de 7 filhos por mulher no final da independência, está agora próxima do limiar de renovação, fixado em 2,1. As razões para esta diminuição são inúmeras. Entre eles, a urbanização galopante, a generalização da escolaridade, o emprego das mulheres… Nada que as sociedades ocidentais também não tenham vivido.

Mas as transformações em Marrocos, iniciadas pelas mudanças introduzidas durante o período colonial, são ao mesmo tempo mais notáveis ​​e brutais, espalhadas por um período muito curto. O Instituto Real de Estudos Estratégicos (IRES), que se baseou na documentação do protetorado francês, estima a população do país em 5 milhões em 1900 e 9 milhões em 1950; ou 4 milhões de novos habitantes em meio século, aos quais se somaram outros 4 milhões em apenas doze anos, entre 1952 e 1964.

Como consequência lógica deste boom, Marrocos adoptou desde muito cedo uma política familiar orientada para a redução do seu crescimento demográfico, autorizando a promoção da contracepção em 1967, cuja taxa de prevalência ronda actualmente os 70%. Soma-se a isso o êxodo rural, que nunca foi contido. Com ela, o declínio da agricultura tradicional contribuiu para a desintegração de um sistema familiar até então “baseado na propriedade conjunta e na auto-subsistência”sublinha o HCP. Um terço dos habitantes ainda vive no campo.

Em plena mudança, a instituição familiar não é mais o que era. Os agregados familiares diminuíram: o seu tamanho médio caiu para menos de quatro pessoas pela primeira vez. O modelo de casa que acolhe várias gerações tende a desaparecer. Entre os símbolos desta convulsão, o sociólogo Mehdi Alioua destaca um em particular: a introdução do “quarto dos pais”, sinónimo de intimidade num país onde prevalece há muito tempo a noção de uma família alargada que vive sob o mesmo tecto.

Esta nuclearização dos agregados familiares é acompanhada pelo aumento da população urbana. Com uma desvantagem nas cidades muito grandes, onde o alto custo de vida e as condições de vida mais difíceis, observam os pesquisadores, levam os moradores a se mudarem para as periferias. A um ritmo mais acelerado, Casablanca e Rabat continuam a perder residentes.

Zona de sombra

É apropriado avaliar os efeitos das respostas institucionais dos últimos anos na demografia de Marrocos. Promulgado em 2004, o código da família, então descrito como “revolucionário” pelos círculos feministas, deveria, segundo o HCP, desempenhar “um papel regulador para organizar o progresso social ilustrado pela dinâmica familiar”.

Sem dúvida que este texto, que deveria consagrar uma maior igualdade entre os sexos, contribuiu para a emancipação das mulheres, mas a sua taxa de actividade caiu de 28% em 2000 para 19% em 2023. melhorar a sua situação económica é claramente um fracasso. “Eles não podem trabalhar a qualquer custo. Alguém tem que cuidar dos filhos, da casa. Mas o Estado não preparou nada para isso. Essas questões deveriam ter sido resolvidas há muito tempo.estima a socioeconomista Samira Mizbar.

Outro fracasso: o enfraquecimento da taxa de natalidade não levou – ou muito pouco – à colheita dos benefícios do dividendo demográfico, que o HCP identificou em 2012 como um “oportunidade” para a economia marroquina. Este fenómeno bem conhecido, que se supõe ocorrer quando aumenta o rácio entre a população activa e o número de dependentes, conduzindo a uma queda nas taxas de dependência, não tem sido apoiado por políticas públicas adequadas. De acordo com o Conselho Económico, Social e Ambiental (CESE), cerca de 4,3 milhões de pessoas entre os 15 e os 35 anos estavam sem educação, emprego ou formação em 2022.

A investigação demográfica em Marrocos é cada vez mais detalhada, os problemas estão documentados, os relatórios detalhados sucedem-se, mas o executivo não parece ter medido a urgência das medidas a tomar, alertam os especialistas.

Os dados sobre a percentagem de estrangeiros que aí residem também mostram que Marrocos já não é apenas um país de trânsito. São quase 150 mil, um aumento de cerca de 70% nos últimos dez anos. Um número provavelmente abaixo da realidade, observam os analistas, que apontam a possível desconfiança suscitada pelo envio de agentes estatais para este censo. No entanto, o reino não é uma terra de imigração. Mas como as condições para chegar à Europa a partir de África se tornaram consideravelmente mais restritas, o país acolhe um número crescente de estudantes subsaarianos. Os reformados e os trabalhadores europeus, atraídos por uma vida quotidiana supostamente mais barata do que em casa, também são mais numerosos lá.

Resta ainda uma zona cinzenta, que informações mais completas (que serão divulgadas em breve) deverão ajudar a esclarecer. Nas suas previsões para 2025, o HCP previa uma população de 39 milhões de habitantes. Para onde foram os 2 milhões desaparecidos? Samira Mizbar pergunta: “Ou a queda da taxa de fertilidade foi maior do que o esperado ou a emigração foi subestimada. »