Em menos de um mês, mais de 130 quilos de drogas são apreendidos no Vale do Juruá, no AC

Em uma única apreensão, equipes das polícias Federal, Civil e Militar apreenderam, no último dia 4, mais de 120 quilos de drogas durante a Operação Hórus, no Rio Juruá, em Porto Walter, interior do Acre.

“A Operação Hórus faz parte do Ministério da Justiça pelo programa Vigia, que tem como objetivo combater o narcotráfico e crimes fronteiriços nas regiões do Acre, principalmente no Vale do Jurá, que faz fronteira com o Peru. Constantemente, verificamos que os criminosos utilizam nossa região como rota de escoamento das drogas. A PM, juntamente com outros órgãos de Segurança, firmou parceria com as polícias Civil e Federal para combater esse tipo de crime”, destacou o comandante do Comando de Operações Especiais (COE), 2º tenente Daniel Santos.