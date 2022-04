Em Rio Branco, moradores procuram agências da Caixa para tentar sacar o FGTS

Trabalhadores da capital acreana, Rio Branco, foram até as agências da Caixa nesta sexta-feira (22) tentar fazer o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas, por enquanto, apenas as pessoas nascidas em janeiro podem sacar o valor, que está liberado a partir desta quarta-feira (20).